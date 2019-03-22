Американський володар Греммі Уолтер Афанасьєв напише книгу про Юлію Началову

61-річний композитор, який писав пісні для Мераї Кері та Селін Діон, висловив співчуття родині померлої Юлії Началової. Уолтер Афанасьєв запевнив, що в пам'ять про співачку, з якою продюсер співпрацював не один рік, він напише книгу.

Новина про неочікувану смерть 38-річної Юлії Началової облетіла весь світ. Чимало зірок російського та світового шоу-бізнесу виражали співчуття родині співачки. Серед них виявився 61-річний американський музикант і продюсер Уолтер Афанасьєв, який співпрацював з Юлією Началовою протягом декількох років.

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Автор пісень американської співачки Мераї Кері та канадської поп-діви Селін Діон розповів про свої почуття після її несподіваної смерті на своїй сторінці в Facebook.

Моє серце сповнене болем через втрату мого дорогого і чудового друга Юлії Началова. Немає слів, щоб висловити біль, яку я зараз відчуваю. Вона була така молода і настільки талановита, так сповнена музики і любові. Я буду сумувати за тобою, дорога Юлія. Тепер ти будеш співати для ангелів,

– написав Уолтер.

Після цього він розповів про намір написати про неї книгу, таким способом віддавши данину їй як співачці та надзвичайно добрій людині.