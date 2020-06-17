49-річний американський репер Scarface (Бред Терренс Джордан) розповів про сумні наслідки після лікування від коронавірусу. У чоловіка відмовили нирки і він досі відчуває брак сил.

Виконавець Scarface захворів на коронавірус у розпал пандемії у світі. 7 березня він мав високу температуру та задишку, тому вирішив зробити тест на COVID-19, який показав позитивний результат. До 15 березня він відчував сильне нездужання, після чого три тижні провів у лікарні. В чоловіка – астма, і він був переконаний, що не виживе. За його словами, він мав бути серед 100 тисяч, які не змогли перебороти захворювання, але на щастя вижив, повідомляє Fox 5 DC.

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Вже третій місяць чоловік "відходить" від хвороби, яка залишила у його організмі невідворотні зміни.

Спочатку COVID-19 атакував мої легені, а потім нирки. Тепер легені в порядку, але нирки так і не відновилися,

– зазначив Scarface, додавши, що тепер щодня йому доводиться проходити процедуру діалізу.

Що таке діаліз? Це метод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності. Він є найважливішим при хронічній нирковій недостатності і є одним з варіантів лікування гострої ниркової недостатності.

Окрім цього репер поділився, що досі немає сил, а смакові рецептори повністю не відновились. "Я все ще трохи слабкий. У мене поки немає сил в ногах, у мене ще немає повного смаку та нюху. Але я радий бути живим", – додав Scarface.

Станом на 17 червня, США залишається рекордсменом за кількістю офіційно хворих на коронавірус – 2,2 мільйона осіб. З них – 119 тисяч померли та 903 тисяч одужали. Загалом у світі зафіксовано 8,2 мільйона хворих на COVID-19. В Україні зафіксовано 33 тисяч хворих, з яких 943 померли та майже 15 тисяч одужали. 17 червня в Україні також продовжили карантин, який мав закінчитись 22 червня – наразі його відтермінували до 31 липня.