В американського репера Scarface відмовили нирки після лікування коронавірусу
49-річний американський репер Scarface (Бред Терренс Джордан) розповів про сумні наслідки після лікування від коронавірусу. У чоловіка відмовили нирки і він досі відчуває брак сил.
Виконавець Scarface захворів на коронавірус у розпал пандемії у світі. 7 березня він мав високу температуру та задишку, тому вирішив зробити тест на COVID-19, який показав позитивний результат. До 15 березня він відчував сильне нездужання, після чого три тижні провів у лікарні. В чоловіка – астма, і він був переконаний, що не виживе. За його словами, він мав бути серед 100 тисяч, які не змогли перебороти захворювання, але на щастя вижив, повідомляє Fox 5 DC.
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Вже третій місяць чоловік "відходить" від хвороби, яка залишила у його організмі невідворотні зміни.
Спочатку COVID-19 атакував мої легені, а потім нирки. Тепер легені в порядку, але нирки так і не відновилися,
– зазначив Scarface, додавши, що тепер щодня йому доводиться проходити процедуру діалізу.
Що таке діаліз?Це метод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності. Він є найважливішим при хронічній нирковій недостатності і є одним з варіантів лікування гострої ниркової недостатності.
Окрім цього репер поділився, що досі немає сил, а смакові рецептори повністю не відновились. "Я все ще трохи слабкий. У мене поки немає сил в ногах, у мене ще немає повного смаку та нюху. Але я радий бути живим", – додав Scarface.