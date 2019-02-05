Американського актора Крістофа Сент-Джона знайшли мертвим: він лікувався від депресії

Зірку американського серіалу "Молоді та зухвалі" знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Тіло артиста поліція виявила через добу після смерті. Ймовірною причиною смерті називають передозування алкоголем.

За словами правоохоронних органів, на тілі актора не знайшли слідів насильницької смерті. Натомість розглядають версію передозування алкоголем, який Крістоф прийняв напередодні. Офіційний висновок поліція поки не оприлюднила, передає TMZ.

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У західних ЗМІ також додають, що покійний 52-річний Сент-Джон нещодавно проходив курс лікування від депресії і виписався з лікарні за декілька днів до смерті. Його наречена, російська модель Ксенія Міхальова, з якою він заручився 5 місяців тому, досі не може повірити у смерть коханого. "Як це сталося? Як? Чому ти залишив мене так рано? Одну...", – поділилась емоціями дівчина у своєму Instagram.



Ксенія Міхальова горює за своїм нареченим Крістофом Сент-Джоном / TMZ

Біографія Крістофа Сент-Джона

Крістоф Сент-Джон помер у віці 52-х років. За свою творчу кар’єру він знявся у серіалах "Коріння: Нові покоління", "Щасливі дні", "Справи сімейні", але найбільшу славу та впізнаваність здобув за роллю Ніла Вінтерса у "Молодих і зухвалих". Довготривалий серіал вперше з’явився на телеекранах у березні 1973 року на каналі CBS і знімається досі. Сент-Джон з'явився у стрічці в 1991 році.

Також покійний актор дев'ять разів був номінований на премію Еммі та отримав десять нагород NAACP Image. Нагороди вручаються американською Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення за досягнення в сферах кіно, телебачення, театру, музики і літератури.



Крістоф Сент-Джон на 45 церемонії вручення премії NAACP у 2014 році / Getty Images

У серпні 2018 року Крістоф Сент-Джон освідчився своїй коханій – російській моделі Ксенії Міхальовій, але дату весілля вони так і не встигли призначити. В артиста залишилося двоє дітей від попередніх шлюбів – доньки Лола і Періс. Син Джуліан у 2014 році покінчив життя самогубством. Перед смертю він лікувався в психіатричній лікарні. У 2017 році в річницю смерті сина Крістоф Сент-Джон також хотів нанести собі шкоду. Його екс-дружина Міа Сент-Джон тоді опублікувала у соціальних мережах публікацію, в якій звинуватила медичні центри в спробі самогубства чоловіка і смерті дитини.



Крістоф Сент-Джон з доньками Лолою (ліворуч) і Періс (праворуч), 2006 рік / Getty Images