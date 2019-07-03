Американського репера A$AP Rocky затримали в Швеції за тиждень до виступу в Україні

Один з найвідоміших американських реперів A$AP Rocky затриманий в Стокгольмі. Його підозрюють в участі у бійці, що сталась в центрі міста 30 червня.

Репера A$AP Rocky та ше трьох людей пізно ввечері 2 липня взяли під варту за підозрою в нападі на людину, а остаточне рішення про арешт затриманих буде прийнято до полудня 6 липня. Правоохоронні органи відмовляються коментувати інцидент, повідомляє прокуратура Швеції.

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Іноземний портал TMZ також опублікував відеоролик з моменту бійки, знятий очевидцями, де був присутній репер.



Кадри з відеоролику очевидців / TMZ

Сам A$AP Rocky вже відреагував на скандал та залишив в Instagram власну відеоверсію подій. За його словами, двоє "наркозалежних" тривалий час (а саме – 4 квартали) переслідували самого артиста та його учасників команди. Вони, начебто, стверджували, що музиканти зламали їхні навушники від телефону.

Згодом переслідувачі почали приставати до дівчат, що проходили повз. Після цього почалась бійка, тому A$AP Rocky стверджує, що ні він, ні його охоронець, ні друзі не були ініціаторами інциденту, а лише відповідали на напад.

Але організатори та відвідувачі Atlas Weekend 2019 тепер неабияк хвилюються, адже A$AP Rocky повинен був стати одним з хедлайнерів заходу. Згідно з графіком, його чекають на сцені 13 липня у Києві.

Що відомо про A$AP Rocky?Інформація про те, що репер стане хедлайнером українського фестивалю прогриміла 13 червня. Сучасний репер вже ставав переможцем BET Awards, BET Hip-Hop Awards, а також отримав нагороди від премії MTV і двічі був номінований на премію Греммі. Його перші два альбоми займали перші місця в хіт-параді Billboard. Остання платівка під назвою "Testing" вийшла в травні 2018 року.