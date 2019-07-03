Американського репера A$AP Rocky затримали в Швеції за тиждень до виступу в Україні

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A$AP Rocky затримали в Швеції
A$AP Rocky затримали в Швеції / Instagram / @asaprocky

Один з найвідоміших американських реперів A$AP Rocky затриманий в Стокгольмі. Його підозрюють в участі у бійці, що сталась в центрі міста 30 червня.

Репера A$AP Rocky та ше трьох людей пізно ввечері 2 липня взяли під варту за підозрою в нападі на людину, а остаточне рішення про арешт затриманих буде прийнято до полудня 6 липня. Правоохоронні органи відмовляються коментувати інцидент, повідомляє прокуратура Швеції.

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Іноземний портал TMZ також опублікував відеоролик з моменту бійки, знятий очевидцями, де був присутній репер. 


Кадри з відеоролику очевидців / TMZ

Сам A$AP Rocky вже відреагував на скандал та залишив в Instagram власну відеоверсію подій. За його словами, двоє "наркозалежних" тривалий час (а саме – 4 квартали) переслідували самого артиста та його учасників команди. Вони, начебто, стверджували, що музиканти зламали їхні навушники від телефону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PRETTY FLACKO (@asaprocky)

 

Згодом переслідувачі почали приставати до дівчат, що проходили повз. Після цього почалась бійка, тому A$AP Rocky стверджує, що ні він, ні його охоронець, ні друзі не були ініціаторами інциденту, а лише відповідали на напад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PRETTY FLACKO (@asaprocky)

 

Але організатори та відвідувачі Atlas Weekend 2019 тепер неабияк хвилюються, адже A$AP Rocky повинен був стати одним з хедлайнерів заходу. Згідно з графіком, його чекають на сцені 13 липня у Києві.

Що відомо про A$AP Rocky?Інформація про те, що репер стане хедлайнером українського фестивалю прогриміла 13 червня. Сучасний репер вже ставав переможцем BET Awards, BET Hip-Hop Awards, а також отримав нагороди від премії MTV і двічі був номінований на премію Греммі. Його перші два альбоми займали перші місця в хіт-параді Billboard. Остання платівка під назвою "Testing" вийшла в травні 2018 року.

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Теги: LifeStyle Новини України Фестивалі Швеція Скандал Кримінальні новини
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