Американського репера попередньо засудили на 55 років в'язниці: йому загрожує смертна кара

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Репер Tay-K
Репер Tay-K / www.billboard.com

Американця Tеймора Тревона Макінтайр, який виступає під псевдонімом Tay-K, засудили до 55 років ув’язнення за вчинене вбивство і три крадіжки. Наразі його підозрюють у ще одному вбивстві.

Суд розглянув справу та визнав винним у у вбивстві 21-річного Ітана Уолкера 23 липня. Також 19-річний музикант засуджується за три випадки крадіжки при обтяжуючих обставинах, повідомляє Billboard. Окрім суворого ув’язнення Tay-K повинен виплатити 21 тисячу доларів штрафу.

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Що цікаво, представники суду звернули увагу на його творчість, де в одній з пісень він дає риторичне питання: "Я прокинувся в поганому настрої. Хто помре сьогодні?" За словами прокурора, ніщо не розкаже краще про злочинця, як його ж творчість.

Також за інформацією ЗМІ, репера підозрюють у ще одному вбивстві і якщо його вину доведуть, йому загрожує смертна кара.

Що відомо про репера Tay-K? Зірка американського репу випустив багато успішних синглів, один з яких під назвою "The Race" розмітився на 44 сходинці в чарті Billboard Hot 100 у США. Більшість своїх треків він випустив, перебуваючи в національних розшуках. З 2014 року репер має проблеми із законом: він часто перебував у місцях злочину і його самого підозрювали у злодіяннях. 

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Теги: LifeStyle Кримінальні новини Новини США
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