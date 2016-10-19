Американці назвали 6 найавторитетніших жінок світу: цікаві дані

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6 найавторитетніших жінок світу
6 найавторитетніших жінок світу / www.chicagotribune.com

Інститут громадської думки Gallup щороку опитує американців, хто, на їхню думку, є найавторитетнішою жінкою в світі. Дані, зібрані експертами, приголомшують.

Як повідомляє CNN, понад 70 років у США традиційно створюють рейтинг найавторитетніших та найвпливовіших жінок світу. Упродовж 17 років рейтинг очолювала Хіларі Клінтон. Однак у 2018-му американці масово проголосували за іншу екс-представницю Білого дому. 

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Мішель Обама

Дружина екс-президента Барака Обами очолила рейтинг Gallup. Мішель упродовж року подорожувала американськими містами, де презентувала свою книгу "Становлення" (Becoming). Саме ці мемуари колишньої першої леді зацікавили американців, а її успіх захоплює більшість опитаних.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

Опра Вінфрі 

Популярна телеведуча Опра Вінфрі, яка із радістю ділиться лайфхаками зі своїми прихильниками та веде успішне шоу, зайняла друге місце у рейтингу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oprah (@oprah)

Хіларі Клінтон

Екс-перша леді США Хіларі Клінтон ввійшла до трійки найпопулярніших та найвпливовіших жінок. 

Меланія Трамп 

Єлизавета ІІ

Ангела Меркель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Angela Merkel (@bundeskanzlerin)

 

Теги: LifeStyle Рейтинги
Джерело: Lifestyle
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