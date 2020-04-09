Ана де Армас переїхала в маєток Бена Аффлека, – ЗМІ
Голлівудські актори Бен Аффлек та Ана де Армас, за даними західних ЗМІ, не проти квапити події. Після кількох місяців роману вони вирішили оселитись в одному маєтку.
Якщо одні голлівудські зірки опинились на грані розлучення через цілодобове спілкування з коханими, то іншим самоізоляція допомогла побувати стосунки. Так, за даними видання People, Бен Аффлек та Ана де Армас прискорили етапи свого роману та вже живуть разом.
Ви знали, що: Бен Аффлек хоче познайомити своїх дітей з Аною де Армас
Пара обрала розкішний маєток актора в Лос-Анджелесі. Саме там закохані усамітнились на час карантину та часто постають на фото папараці, гуляючи зі своїми собаками.
Вони чудово проводять час разом: замовляють доставку продуктів і виходять з дому тільки для прогулянки з собаками. Бен виглядає неймовірно щасливим, і Ана поруч з ним усміхається,
– зазначив інсайдер.
Бен Аффлек та Ана де Армас познайомились на знімальному майданчику фільму "Глибока вода". Актори грали подружжя, яке опинилось на грані розлучення. Однак у реальному житті все склалось навпаки: після завершення зйомок у лютому 2020 року пара влаштувала романтичну відпустку та демонструє особливу ніжність під час спільних виходів.
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