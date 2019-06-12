Анастасія Приходько виграла суд у команди Порошенка і отримала чималу компенсацію: подробиці

Знаменитій українській співачці Анастасії Приходько вдалося виграти суд у відомого політика та екс-президента України Петра Порошенка. Зірка повідомила, що згідно з результатами судового розгляду вона отримає чималу компенсацію.

Про це Анастасія Приходько повідомила на своїй сторінці в Instagram. Співачка опублікувала фото з адвокатом Іваном Клічановським, під яким заявила, що її судова тяганина з екс-президентом України Петром Порошенком завершилася на її користь.

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Співачка подала позов до суду на Петра Порошенка за те, що він незаконно використав її обличчя у своєму передвиборчому ролику. Анастасії Приходько вдалося перемогти у судових перегонах і під час судового засідання було оголошено, що команда Порошенка повинна оплатити їй компенсацію у розмірі 260 тисяч гривень.

Що відомо про судову тяганину Анастасії Приходько і Петра Порошенка? У лютому 2018 року співачка помітила своє обличчя у рекламному ролику Петра Порошенка, який на той час був президентом України. Після цього вона подала на команду політика до суду. Анастасія пояснила це тим, що Порошенко обманом зняв її у своєму передвиборчому відео і заявила, що не залишить його вчинок безкарним. Приходько вимагала компенсацію вдвічі більшу, ніж отримала, однак, схоже, сторони змогли дійти компромісу і розійшлися на отриманому.