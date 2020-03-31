Анастасія Приходько замилувала мережу фотографіями доньки

Відома українська співачка Анастасія Приходько поділилася світлами зі святкування дня народження свого первістка Нани. Донечці артистки виповнилося 10 років.

Анастасія Приходько належить до тих знаменитостей, які не люблять показувати дітей публіці. На сторінках у соціальних мережах рідко можна побачити їх світлини. Проте бувають і винятки. З нагоди ювілею Нани Анастасія вирішила опублікувати декілька ніжних кадрів. Вони одразу викликали ажіотаж серед підписників в інстаграмі, адже це чи не перший випадок, коли співачка показує доньку громадськості.

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Оскільки день народження дівчинки припало на період карантину, а саме на 30 березня, то його довелося святкувати вдома. За словами зіркової матусі, Нана дуже засмутилася з цього приводу, та після того, як отримала в подарунок iPhone сум одразу минув.

Моя! Моя! Моя! Моя міні-копія. Найкраща на землі,

– написала Анастасія.



Донька Анастасії Приходько Нана / Instagram / @prykhodko_official



Дочці Анастасії Приходько виповнилося 10 років / Instagram / @prykhodko_official



Донька співачки Анастасії Приходько / Instagram / @prykhodko_official

Додамо, доньку Нану співачка народила у 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілаві, з яким жила три роки. У 2012 році Анастасія обвінчалася з ним в церкві, проте шлюб пара офіційно не зареєструвала. У 2013 році ЗМІ писали про те, що артистка вийшла заміж за іншого чоловіка, а у 2015 році народила йому сина.