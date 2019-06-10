Анастасія Приходько заявила, що братиме участь у парламентських виборах 2019

Анастасія Приходько, яка у жовтні 2018 року заявила про завершення вокальної кар'єри, рішуче налаштована реалізувати свої політичні амбіції. Зірка вже оголосила, що буде балотуватись на парламентських виборах 2019 від партії "Батьківщина".

Одразу після того, як Анастасія Приходько заявила, що йде зі сцени, вона поспішила оголосити про політичну кар'єру. За словами зірки, тривалий час до неї надходили пропозицію від політичних сил, Приходько обрала партію "Батьківщина". Саме від неї артистка буде намагатись зайняти крісло у Верховній Раді.

Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

Про політичні амбіції вона розповіла на офіційній Instagram-сторінці. Анастасія Приходько заявила, що брала участь у засіданні партії, після якого буде балотуватись по мажоритарному округу.

Сьогодні був з'їзд партії "Батьківщина", де ми змогли побачити першу п'ятірку списку. Я обрала для себе трішки інший шлях: я хочу піти по мажоритарному округу. Хочу чесно потрапити до парламенту. Я хочу побачити, як голосуватимуть за мене люди і чи хочуть вони мене бачити у парламенті. Список — це дуже просто для мене,

– розповіла Анастасія Приходько.

Наразі зірка не уточнила, від якого саме округу буде намагатись пройти у Верховну Раду.



Хто ще з українських артистів планує потрапити до парламенту? Анастасія Приходько – далеко не єдина зірка, яка хоче зайняти одне з крісел у Верховній Раді. Так, Святослав Вакарчук створив свою партію "Голос", щоб змінити правила гри в українській політиці та відійти від старої системи. Із представників шоу-бізнесу до політсили увійшов телеведучий Сергій Притула.



Першу партію жінок вирішила створити Оля Полякова. Вона прагне подолати сексизм в Україні та збільшити кількість жінок у парламенті.



Віктор Павлік прагне теж пройти до парламенту, обравши новостворену партію "Стабільність". Її створив колишній кандидат в президенти України Василь Журавльов.