Анастасія з "Холостяка-10" розповіла про життя після проєкту: Пішла до психолога

Учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Анастасія Кірієнко у відвертому інтерв'ю розповіла про життя після проєкту та з ким із дівчат встигла подружитися. Вона також зізналася, чи важливе для неї фінансове становище обранця.

Події на найромантичнішому проєкті стають все гарячішими. До фіналу залишилося декілька тижнів і вся країна з нетерпінням чекає дня, коли Максим Михайлюк назве ім'я дівчини, з якою хоче будувати стосунки поза камерами. Тим часом, ексучасниці "Холостяка" діляться цікавими подробицями зі зйомок та розповідають, як змінилося їхнє життя після проєкту. Так, на офіційній інстаграм-сторінці шоу з'явилося інтерв'ю Анастасії Кірієнко, з якою головний герой попрощався два тижні тому.

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Прихильники "Холостяка" запитали Настю, чи важливе для неї фінансове становище чоловіка. На її думку, для будь-якої дівчини важливо знати, що людина, з якою вона прагне побудувати сім'ю, мати дітей, може забезпечити їх всім необхідним.

Також Анастасія зізналася, що на проєкті подружилася з Христиною і Дашою. Вона каже, що вдячна шоу за те, що ці люди з'явилися у її житті та дуже любить їх.

Кожна учасниця, після того, як покидає проєкт, оговтується по-своєму. Настя розповіла, що не знала, що робити після того, як її з Максимом історія закінчилася. Довгий час вона перебувала на знімальному майданчику, в замкнутому просторі, тому спершу їй хотілося спілкування.

Я не знала, чим зайняти себе. Постійно ходила кудись, лиш би не залишатися вдома. Звісно, що було боляче, бо хотілося вже почуттів, кохання, ласки. Після проєкту я почала спілкуватися з психологом, який допоміг мені подолати це все,

– зізналася дівчина.

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці на Максима чекає знайомство із рідними Даші, Віки, Дани та Христини. Він зможе дізнатися більше про кожну з дівчат та побачити, які взаємини панують у їхніх сім'ях і як вони себе поводять у родинному колі.