Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою, – ЗМІ

Телеграм-акаунт Mash повідомив про те, що акторка і зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк, яка перебуває в одній з московських онкологічних клінік з раком мозку, залишиться назавжди паралізованою.

Як пише телеграм-канал Mash, Заворотнюк пересувається тільки на візку, а за нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов.

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"Через пухлину в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка знерухомлена, вже не відновиться", – йдеться у Mash.



Скріншот з телеграм-каналу видання Mash

Додамо, що родичі Заворотнюк раніше заявляли, що телеграм-канал Mash "регулярно публікує бридку брехню" про Анастасію Заворотнюк.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

У серпні 2019 року у всіх російських ЗМІ з'явилась інформація, що в Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію раку мозку. Тоді сусіди зірки додали: перед раптовою госпіталізацією вона скаржилась на сильні головні болі, які заважали їй спати. Після цього Анастасія Заворотнюк начебто раптово покинула свій маєток та розпочала лікування у Німеччині та Польщі.

Інсайдери стверджували, що ймовірною причиною хвороби були ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини. Одразу після народження дитини Анастасія Завортнюк почала скаржитись на погане самопочуття та звернулась до медиків за допомогою. Окрім цього, джерела додали, що стан акторки різко погіршився через хірургічне втручання закордонних медиків.

Упродовж двох місяців Анастасія Заворотнюк перебувала на лікуванні у приватній клініці в Москві. Саме там, за даними російських журналістів, вона пережила глибоку кому, парез правої руки та стан сопору. Водночас експерти ЗМІ заявляли, що в такому стані Анастасії Заворотнюк залишилось жити кілька днів, а деякі представники преси взагалі написали, що акторка вже померла. На це відреагували представники зірки "Моя прекрасна няня", спростувавши резонансні новини.

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Родичі Анастасії Заворотнюк були приголомшені спекуляціями довкола теми її лікування. Після цього вони вперше опублікували публічну заяву, в якій розповіли про переслідування папараці та неодноразові спроби продертись у палату акторки. Такі дії назвали неприйнятними та закликали журналістів поважати їхнє право на приватність.

Окрім цього, вони висміяли новини про переведення Анастасії Заворотнюк до реабілітаційного центру в Москві. В цілях безпеки родичі акторки не розголошують, де саме знаменита росіянка проходить курс лікування.