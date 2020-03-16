Анастасія Заворотнюк знову у лікарні, – ЗМІ

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк продовжує боротися з онкохворобою. Родичі знаменитості не коментують стан її здоров'я. Стало відомо, що вона знову перебуває у реабілітаційній клініці. Чоловік Анастасії переїхав у лікарню, щоб доглядати за коханою.

У січні ЗМІ повідомляли про те, що зірку серіалу "Моя прекрасна няня" виписали з лікарні, проте тепер кажуть, що вона вкотре перебуває на лікуванні. Також зазначається, що чоловік акторки Петро Чернишов переїхав жити в клініку, щоб піклуватися про дружину. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Онкохвору Заворотнюк щодня навідує мама, яка йде з лікарні лише на ніч. А коханий знаменитості намагається взагалі не покидати її. Лише за крайньої необхідності може відлучитися по роботі.

Петро практично не виїжджає з медичного центру в Барвисі. Ексфігурист їздить за покупками привозить продукти та спеціальну крупу для імунітету,

– йдеться у повідомленні.

У якому стані зараз здоров'я Анастасії Заворотнюк невідомо.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк?Інформація про те, що в акторки діагностували останню стадію раку мозку з'явилася у російських ЗМІ в серпні 2019 року. Сусіди казали, що зірка скаржилася на сильні головні болі, які неможливо було подолати медикаментами. За неофіційними даними, Анастасія була у Польщі та Німеччині, де підтвердили діагноз. Заворотнюк проходила курс лікування у Москві, після чого у російських ЗМІ була поширена інформація про параліч, кому та навіть смерть знаменитості. Такі фейкові новини спростовували друзі та рідні зірки. За неофіційними даними, акторка продовжила лікування у Римі. Її підтримують рідні, зокрема, чоловік Петро Чернишов.