Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні з діагностованою пухлиною мозкою: деталі

Російська кіноактриса Анастасія Заворотнюк з вересня 2019 року перебувала у вкрай важкому стані під наглядом лікарів у Москві. За інформацією ЗМІ, у неї діагностували пухлину мозку. 22 квітня ця інформація підтвердилась завдяки оприлюдненому документу з діагнозом Заворотнюк. Наразі її виписали з лікарні.

Справка з однієї з московських лікарень з'явилась у російському виданні "Комсомольська правда". Станом на 15 квітня у ній зазначалось, що Анастасія Заворотнюк досі перебуває у лікарні з діагнозом гліобластома (пухлина мозку). За інформацією журналістів видання, друзі та родичі актриси зазначають, що її виписали зі стаціонару, однак за нею досі стежать лікарі. Хоча кілька днів тому в мережі була інформація, що її знову госпіталізували у реабілітаційній клініці.

До теми Анастасія Заворотнюк знову у лікарні, – ЗМІ



Справка про діагноз та перебування в онкологічному відділенні Анастасії Заворотнюк / "Комсомольська правда"

Варто додати, що перші чутки про госпіталізацію актриси з'явились у мережі у вересні 2019 року, в той час як у справці вказується, що жінка проходить лікування в онкологічному відділенні з 21 січня 2019 року. Актриса лікується в ЦКЛ при Управлінні справами Президента РФ.

Деталі перебігу хвороби Заворотнюк

За інформацією близьких до оточення Анастасії Заворотнюк, жінка перенесла 2 операції з видалення пухлин головного мозку: першу в Німеччині, другу в Москві. Про це розповів друг чоловіка актриси Петра Чернишова.

Медик, який просив не називати його імені, додав, що її недавно виписали з лікарні і тепер вона вдома зі своїм чоловіком та молодшою донькою Мілою. Лікарі їй дозволили бути вдома, оскільки вона не потребує цілодобового нагляду лікарів.

"Про повне одужання поки рано говорити. Є ризик рецидиву, пухлина може вирости знову. Сподіваємося, цього не станеться", – додав медик.

Анастасія проходить курс лікування препаратом нового формату, який блокує ріст ракових клітин, під назвою кейтруда (Keytruda). Це така собі альтернатива гормональної та хіміотерапії. Їх актрисі доставили аж із США із Стенфордського університету. Відомо, що такий засіб з-поміж багатьох інших порекомендував лікар з Швейцарії, до якого звернулася мати Анастасії. Наразі зірка перебуває на підтримуючій терапії.

Щодо змін у зовнішності, то близькі до оточення Заворотнюк люди додають, що вона дуже схудла у неї з'явилася набряклість навколо очей, проте волосся, яке випало після хіміотерапії, знову виросло. "У неї великий шанс на одужання. Лікарі сподіваються, що вона зможе жити так само, як раніше", – додали у виданні.

За словами медиків у виданні, курс в ЦКЛ обійшовся родині актриси у 2 мільйни рублів. Загалом же на все лікування витрачено близько 12 мільйонів рублів. Окрім особистих збережень, фінансово допомагала партнерка Чернишова Тетяна Навка, яка віддала на лікування актриси збори від декількох льодових вистав. Зокрема чоловіку Заворотнюк довелось продати квартиру в Ялті, щоб оплачувати лікування дружини.