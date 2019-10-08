Анастасію Заворотнюк виписали з московської лікарні, – ЗМІ

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Анастасія Заворотнюк продовжить лікування в іншій клініці
Анастасія Заворотнюк продовжить лікування в іншій клініці / www.segodnya.ua

Російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка упродовж місяця перебувала у приватній лікарні Москви, покинула шпиталь. Однак стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" залишається важким.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, Анастасія Заворотнюк лікувалась у Європейському медичному центрі, що в Москві. Днями лікарі завершили всі необхідні процедури та виписали її зі стаціонару. 

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За даними ЗМІ, родичі вже вивезли акторку з приватної клініки та домовились про її лікування в іншому закладі. Де саме Анастасія Заворотнюк проходитиме курс реабілітації, наразі невідомо. 

"Анастасію Заворотнюк виписали зі столичної клініки. Акторку вивезли із "Європейського медичного центру", де вона проходила лікування останній місяць. Заворотнюк закрили обслуговування за обов'язковим медичним страхуванням і завершили лікувальні процедури в стаціонарі. Зірку виписали кілька днів тому, однак її стан залишається вкрай складним", – йдеться у повідомленні. 

Що відомо про госпіталізацію Анастасії Заворотнюк

На початку серпня 2019 року у російських ЗМІ поширилась інформація, що у 48-річної акторки Анастасії Заворотнюк діагностували рак мозку. Тоді сусіди зірки стверджували, що перед госпіталізацією вона скаржилась на нестерпний головний біль та раптово покинула свій маєток. Згодом з'ясувалось, що Анастасія Заворотнюк звернулась за допомогою до німецьких та польських лікарів. 

Через погіршення стану здоров'я знамениту росіянку перевели на лікування до приватної клініки Москви, де вона пробула упродовж місяця. Тоді ж з'явилась інформація, що Анастасія Завортнюк впала у глибоку кому, а жити їй залишилось лічені дні. Однак попри всі невтішні прогнози акторку таки виписали зі шпиталю, її лікування продовжать в іншій клініці. Наразі представники Заворотнюк не розголошують деталей перевезення, щоб уникнути ажіотажу серед журналістів та папараці. 

Що спровокувало рак мозку в Анастасії Заворотнюк, достеменно невідомо. За одними даними, недуга виникла через  ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини. Як і Жанна Фріске, акторка виявила хворобу після вагітності. За іншими припущеннями, знаменитість проходила лікування в Німеччині, однак її стан здоров'я погіршився через хірургічне втручання. Упродовж кількох місяців ані представники Анастасії Заворотнюк, ані її родичі не коментували резонансних новин про її лікування. Тільки днями менеджер акторки спростував новини про її смерть та закликав журналістів не спекулювати на цій темі. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини Росії LifeStyle Анастасія Заворотнюк Зіркові хвороби
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