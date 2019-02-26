Анатолій Анатоліч розповів, скільки заробив у 2018 році

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Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч / Instagram/ @anatoliyanatolich

Український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч став гостем нового випуску YouTube-програми "Слава+". За розмовою автор проекту "Зе Інтеврьюер" зізнався, скільки коштує будь-яке святкування з його участю та які суми він заробляє.

Популярний український телеведучий і шоумен став гостем програми "Слава+", новий випуск якої щотижня виходить на YouTube-каналі Люкс Фм. Під час інтерв'ю чоловік говорив про відносини з дружиною, про власний проект "Зе Інтервьюер", а також про суми, які він може заробити в місяць та за рік.

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За його словами, разом з телебаченням, проектом "Зе Інтервьюер" та корпоративами, які він проводить, він може заробити від 250 до 500 тисяч гривень.

На корпоратив мене можна запросити за 3-4 тисячі доларів,
– зізнався Анатолій Анатоліч.

Також зірковий гість зазначив, що за 2018 рік він заробив декілька мільйонів гривень, додавши, що вкладає гроші в родину та роботу. "Автомобіль я купив дорогий новий", – зауважив телеведучий.

Дивіться більше цікавих подробиць з життя Анатолія Анатоліча у новому випуску "Слава+": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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