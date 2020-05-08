Андре Тан назвав українських зірок, з якими ненавидить працювати

Вбрання успішного українського дизайнера одягають як вітчизняні зірки, так і знаменитості за океаном. Проте сам Андре Тан зізнався, що ненавидить працювати з відомими людьми, адже це невдячна справа. Він заявив, що відмовився одягати Наталю Могилевську та Таїсію Повалій.

Співачка Оля Полякова заснувала власне карантинне шоу на особистій сторінці в інстаграмі, гостями якого стають популярні зірки. Так, у "Правду чи дію" зіграв український модельєр Андре Тан, який зробив сенсаційну заяву. Дизайнер наголосив, що ненавидить працювати з відомими і успішними.

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Він аргументував це тим, що у знаменитостей надто багато вимог, які не відповідаають його особистому смаку. Безліч медійних людей самі не розуміють, чого вони хочуть, проте часто вказують майстру, як їхній образ виглядатиме краще.

Я ненавиджу працювати з зірками, тому що це невдячна справа. По-перше, вони жадібні. По-друге, вони самі не знають, чого хочуть. По-третє, вони починають тобі вказувати… Ти прийшла до Андре Тана, або я прийшов до Олі Полякової?

– наголосив модельєр.

Крім того, Андре Тан розсекретив, у кого з вітчизняного шоу-бізнесу найскладніший характер. Першою у цьому списку фігурувала Наталя Могилевська. Саме вона свого часу придбала всю першу колекцію дизайнера-початківця й своєю прихильністю забезпечила майбутній успіх. Проте тривала співпраця зі співачкою стала для нього справжнім пеклом: "Ми ніби дружили. Я до неї додому приходив. Але при цьому, коли ми щось шили, то вона вважала, що вона найкращий дизайнер нашої країни".

Андре Тан пригадав, що також мав конфлікт з Таїсією Повалій. Колись вона замовила одразу кілька суконь з натурального шовку і, коли прийшла на примірку, то заявила: "Все прекрасно, Андре. Але можна все розшити на 1 міліметр". Тоді його обурило таке прохання, адже вся попередня робота зведена нанівець. Андре Тан зізнався, що віддав їй ці сукні безкоштовно, але згодом побачив її у своєму одязі на одному зі світських заходів.