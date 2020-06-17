Зі стартом літнього сезону модниці оновлюють свій гардероб та приміряють вже улюблені речі. Український дизайнер Андре Тан показав, який одяг слід залишити в шафі, аби виглядати стильно та бути в тренді влітку 2020 року.

Фешн-порадами Андре Тан поділився в інстаграм-профілі. Модельєр і дизайнер опублікував підбірку з 6 провальних образів, які "прижилися" в гардеробі українок та порадив трендову альтернативу застарілим look.

Не менш важливо Андре Тан показав, який одяг допоможе приховати зайві кілограми влітку

"Не робіть так, будь ласка", – саме з цього емоційного звертання він розпочав свій інстаграм-допис.

Рвані джинси

Андре Тан наголосив, що сучасні джинси прикрашають лише незначні потертості і акуратні прорізи, а не "великі дірки, що роз'їхалися". Він закликав попрощатися з модою попередніх сезонів.



Рвані джинси – провальний літній образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Сукні в стилі baby-doll

Дизайнер розкритикував звичку "одягати все найкраще одразу" в повсякденному житті. Саме до таких речей належать сукні в стилі baby-doll, які модниці часто доповнюють босоніжками на шпильці. Він зауважив, що нині час для комфорту, елегантності і стилю – суконь вільного крою та взуття без підборів.



Сукні в стилі baby-doll – провальний літній образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Шорти з низькою посадкою

Андре Тан порадив зовсім забути про шорти з низькою посадкою навіть для пляжних образів та віддавати перевагу вільному крою та високій чи середній посадці.



Шорти з низькою посадкою – провальний літній образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Сукні на резинці

Модельєр назвав це вбрання "вбивцями талії". Сукні на резинці нависають над талією й приховують її. Натомість підкреслити тендітність допоможуть приталені сукні.



Сукні на резинці – провальний літній образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Босоніжки з камінням

Андре Тан іронічно зауважив, що багатство у вигляді каменів, стразів та бісеру та інших елементів розкоші варто зберігати в скринці та порадив обирати мінімалізм.



Босоніжки з камінням – провальний літній образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Босоніжки і колготки

Таке поєднання Андре Тан охарактеризував як "вибух мозку". Він порадив розлучити цю парочку раз і назавжди й зізнався, що цього літа, як і кожного попереднього, сподівається більше не побачити такий тандем.



Босоніжки і колготки – провальний літній образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official