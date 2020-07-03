Літній сезон – це привід оновити свій гардероб, додати нові актуальні речі, щоб йти в ногу із модою. Український дизайнер Андре Тан показав п'ять варіантів сарафанів, які допоможуть виглядати стильно влітку 2020 року.

Фешн-порадами модельєр вкотре поділився на особистій сторінці в інстаграмі. Андре показав добірку літніх сарафанів, які підійдуть для будь-якої події чи повсякденних аутфітів.

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Допис дизайнер почав із емоційного висловлювання: "Спалюємо все, що не потрапило до цієї п'ятірки".

Сукня вишиванка

Андре Тан зазначив, що зараз етнічний одяг – це must have в гардеробі сучасної жінки. Такі вбрання природні, легкі та практичні. Ця річ додасть до casual образів нотки яскравості та новизни.



Сукня вишиванка – актуальний образ цього літа / Instagram / @andre_tan_official

Сукня сафарі

Модельєр наголосив, що таке вбрання підійде для вечірки, побачення, роботи в офісі та, навіть, для вечірньою прогулянки з собакою. Воно актуальне завжди та всюди. Сукня сафарі – це цілісний образ, який приголомшить ваших шанувальників.



Сукня сафарі – актуальний образ цього літа / Instagram / @andre_tan_official

Перфорована сукня

Це ніжна та повітряна сукня на запах подарує вам відчуття легкості та впевненості у жаркі дні. Ще однією перевагою такого вбрання є те, що до нього не потрібно додаткових аксесуарів.



Перфорована сукня – актуальний образ цього літа / Instagram / @andre_tan_official

Сарафан з квітковим принтом

Квітковий принт – актуальний у цьому сезоні. Його можна зустріти всюди – на спідницях і штанах, сукнях і топах, навіть на пальто. Андре Тан застерігає – не потрібно додавати велику кількість аксесуарів до такого аутфіту.



Сарафан з квітковим принтом – актуальний образ цього літа / Instagram / @andre_tan_official

Сарафан в горошок

Модельєр зазначив, ці сукні повернулися, щоб вкотре довести – ця мода поза часом. Взуття на підборах та клатч допоможуть створити образ світської левиці. Босоніжки додадуть романтичності та свіжості.



Сарафан в горошок – актуальний образ цього літа / Instagram / @andre_tan_official