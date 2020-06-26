Андре Тан показав, як носити одяг з тропічним принтом
Чимало красунь мають у своєму гардеробі речі з найактуальнішим принтом сезону весна-літо 2020 – тропічним. Український дизайнер Андре Тан показав красиві поєднання таких речей у різних образах, які можна одягнути на роботу в офіс або ж на прогулянку з подругами.
Модельєр поділився корисним дописом на особистій сторінці в інстаграмі. Він зазначив, що носити одяг із пальмовими листками доцільно усюди, проте слід правильно та гармонійно компонувати його з іншими елементами гардеробу.
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Андре Тан наголосив на тому, що тропічний принт – це чудова можливість створити яскравий образ, який точно запам'ятається оточуючим.
Приклади образів з тропічним принтом від Андре Тана
Яскравим літнім аутфітом для офісної роботи є поєднання білої сорочки і тропічної спідниці. Такий look допоможе вам вирізнятися серед колег та виглядати неперевершено, а головне – стильно.
Біла сорочка і тропічна спідниця / Instagram / @andre_tan_official
Для ділової зустрічі чудово підійдуть штани із тропічним принтом. Варто доповнити їх блузкою світлого кольору та піджаком.
Діловий образ із тропічним принтом / Instagram / @andre_tan_official
Для прогулянки з подругами також можна підібрати яскраві та актуальні речі. Наприклад, варто спробувати поєднати сукню з тропічним принтом і джинсову куртку. Такий аутфіт ідеально підійде і для робочого дня.
Сукня в тропічний принт для зустрічі з друзями / Instagram / @andre_tan_official
Андре Тан запропонував чудовий варіант образу для романтичного побачення. Модельєр пропонує одягнути спідницю з тропічним принтом у поєднанні із яскравим топом та взуттям на підборах.
Образ для романтичного побачення / Instagram / @andre_tan_official
Не варто забувати і про тропічний total look. Таке вбрання пасуватиме для сонячного літнього дня. У ньому можна відправитися будь-куди.
Тропічний total look / Instagram / @andre_tan_official