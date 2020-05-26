Андре Тан показав, як завжди виглядати стильно завдяки білій футболці

Український дизайнер Андре Тан залюбки дав пораду своїм прихильницям, які вже в очікуванні завершення карантину. Модельєр розповів, як завжди виглядати стильно, маючи звичайну білу футболку.

У гардеробі кожної модниці є футболки. Вони доступні в ціні та зручні, тому є ідеальним вибором для багатьох красунь. Та як з таким буденним вбранням можна виглядати стильно щодня? На це питання залюбки дав відповідь Андре Тан, який розмістив цінні порали на своїй інстаграм-сторінці.

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Дизайнер зазначив, що білу футболку часто недооцінюють. Однак саме цей елемент гардеробу може стати базовим та стильно поєднуватись із десятками інших речей. Окрім цього, футболку можна одягати у три сезони, тому така покупка стане, за словами Андре Тана, чудовою інвестицією в себе.

"Я вважаю, що біла футболка залишилася несправедливо недооціненою, адже вона не тільки є найкращою базою, а й цілком може зайняти ключове місце в образі. Її можна носити хоч кожен день, комбінуючи з шортами, штанами, джинсами, спідницями! Так з чим завгодно!" – наголосив модельєр.

З чим поєднати білу футболку: поради Андре Тана у фото

Футболка з джинсами – це вже своєрідна класика. Таке поєднання Андре Тан прирівняв з маленькою чорною сукнею, яка завжди виглядає стильно та бездоганно.



Вікторія Бекхем – одна з любительок білих футболок / Instagram / @andre_tan_official

Штанний костюм надовго увійшов у тренди. Та і таку класику можна з легкістю поєднати з футболкою. І виглядатиме це дуже стильно. Такий образ можна поєднати як зі взуттям на підборах, так і з туфлями на підборах.



Штанний костюм у поєднанні з футболкою / Instagram / @andre_tan_official

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Ще один тренд сезону – одяг з екошкіри. Спідниця чи штани будуть неперевершено виглядати з футболкою, а образ можна буде демонструвати навіть на модних вечірках.



Футболка у поєднанні з лосинами з екошкіри / Instagram / @andre_tan_official

Стильно виглядатиме і slip dress з футболкою. За словами Андре Тана, це практично класичний варіант вбрання, який вже полюбили модниці.



З чим носити білу футболку / Instagram / @andre_tan_official

Не змін оминути увагою модельєр стильні штани вільного крою або кюлоти. Саме їх у цьому сезоні пропонуватимуть чи не всі світові дизайнери, зокрема, і сам Андре Тан. Для вихідного дня він радить поєднати такі штани з футболкою і насолоджуватись прогулянкою з рідними.



Як носити штани вільного крою з футболкою / Instagram / @andre_tan_official