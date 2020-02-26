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Андре Тан назвав головні помилки невисоких дівчат у виборі одягу: відео

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Андре Тан розповів про головні помилки невисоких дівчат / Instagram / @andre_tan_official

Популярний український дизайнер Андре Тан вирішив поділитись черговими корисними порадами зі своїми прихильницями. У мережі він розмістив відео, в якому назвав головні помилки невисоких дівчат у виборі одягу та іміджу.

Відповідне відео дизайнер розмістив на своїй офіційній інстаграм-сторінці. Андре Тан зазначив, що чимало невисоких дівчат полюбляють робити пишні зачіски, щоб візуально здаватись вищими. Однак саме це є однією з головних помилок в іміджі, адже такі зачіски роблять образ несучасним. 

Важливо: Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі

Окрім цього, модельєр звернув увагу і на те, як одягаються тендітні красуні. Зазвичай, вони обирають трендові речі oversize, які, за словами Андре Тана, роблять їх схожими на "злісних гномів". 

Я буду просто розвінчувати міфи, бо наші "дюймовочки" одягаються неправильно. І так, перше, забудьте взагалі про пишні зачіски, великі сумки, масивні прикраси. І що найголовніше – забудьте про височезні підбори та одяг oversize. Бо в цьому вбранні та всьому, що я перерахував, ви будете подібні на маленького злісного гнома. Тому жодних високих зачісок, волосся до поясу. Все це табу для вас,
– заявив Андре Тан.

Натомість дизайнер наполегливо рекомендує звернути увагу на однотонні образи. Вбрання однакового кольору, яке називають монохромним або монолуками, є трендом цього сезону. Тому Андре Тан радить звернути на це увагу та підібрати спідниці і штани з завищеною талією. 

"Вам ідеально, звісно, пасуватимуть монохромні образи, які витягують і роблять худшими. Також штани із завищеною лінією талії та середні підбори 8-9 сантиметрів. Вам варто максимально подовжувати ноги. Дотримуючись цих рад, ти з маленького злобного гнома перетворишся в витончену мініатюрну леді", – додав він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Поради Мода Стиль і мода
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