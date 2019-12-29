Андре Тан назвав головні помилки пишнотілих дівчат у виборі гардеробу

Український дизайнер Андре Тан стверджує, що одяг може вигідно підкреслити переваги кожної красуні. Головне – це знання, яке допоможе правильно підібрати гардероб. Тому пишнотілим красуням більше не варто ховати фігуру за балахонним одягом, а використати цінні поради модельєра, які допоможуть їм завжди виглядати привабливо.

За словами Андре Тана, найчастіше жінки plus-size намагаються приховати свою фігуру за об'ємними речами. Однак саме це і є їхньою головною помилкою. Що ж слід врахувати пишнотілим красуням та які головні помилки вони роблять – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Від чого варто відмовитись дівчатам plus-size: поради Андре Тана

1. Балахони і весь об'ємний одяг негайно спалити на багатті! Акуратні джемпери, жакети з поясом – це те, що потрібно.



Як стильно виглядати: поради для пишнотілих дівчат / Пресслужба

2. Без сумніву, дівчата з пишними формами мають розкішне декольте і стегна, але оголення цих частин тіла робить образ вульгарним і не естетичним. Тому робимо акцент на грудях і приховуємо стегна.



Акцент на декольте – правило від Андре Тана для красунь plus-size / Пресслужба

3. З очей геть, із серця геть! Це про мініспідницю. Її місце у вашому гардеробі має зайняти спідниця довжиною трішки нижче колін. А якщо це ще й спідниця з еко-шкіри – ваш образ буде дуже стильним і трендовим.

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Пишнотілим дівчатам слід відмовитись від мініспідниць / Пресслужба

4. Джинси! Жодних масивних оздоблень, стразів, каміння, вишивки і великих кишень! Висока посадка, трішки завужені до низу штани (не варто плутати зі скінні) вигідно підкреслять округлість форм і візуально подовжать ваші розкішні ніжки.



Які джинси пасують дівчатам plus-size / Пресслужба