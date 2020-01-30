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Андре Тан назвав трендові кольори сезону весна-літо 2020: що буде актуальним

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Андре Тан / Instagram / @andre_tan_official

Відомий український дизайнер Андре Тан часто ділиться порадами щодо того, як виглядати привабливо та підкреслити свої переваги за допомогою одягу. Модельєр розповів, як не боятися експериментувати з кольорами та виглядати в тренді.

Як стверджує Андре Тан, в новому сезоні весна-літо 2020 найактуальнішими будуть такі кольори: трішки тьмяної зелені, насичений синій і теракотовий, а також яскраві відтінки оранжевого та жовтого. Цією інформацією гуру моди поділився на своїй офіційній інстаграм-сторінці.

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Зовсім скоро магазини виставлять на продаж нові колекції, тому модельєр ділиться низкою кольорів, які будуть актуальними навесні та влітку. Андре разом із командою Інституту кольору Pantone провів дослідження, на основі яких зробив свій модний вердикт.

Андре Тан характеризує наймодніші кольори сезону весна-літо 2020 так:

  • Шафран – вишукана дорога пряність. Колір, який додає в образ пікантність та гостроту.
  • Зубчик часнику – суміш зеленого та коричневого в цьому кольорі символізує природу, відновлює гармонію та рівновагу.
  • Паличка кориці – теплий, пряний, пікантний колір, який міг би стати відтінком осені, але він увірвався в кольорові тренди весни-літа 2020.
  • Апельсинова шкірка – чудово комбінується з багатьма кольорами. Відтінок SS20 один із найяскравіших. Він так і манить до берега океану і сонячним пляжам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Мода
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