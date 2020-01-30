Андре Тан назвав трендові кольори сезону весна-літо 2020: що буде актуальним

Відомий український дизайнер Андре Тан часто ділиться порадами щодо того, як виглядати привабливо та підкреслити свої переваги за допомогою одягу. Модельєр розповів, як не боятися експериментувати з кольорами та виглядати в тренді.

Як стверджує Андре Тан, в новому сезоні весна-літо 2020 найактуальнішими будуть такі кольори: трішки тьмяної зелені, насичений синій і теракотовий, а також яскраві відтінки оранжевого та жовтого. Цією інформацією гуру моди поділився на своїй офіційній інстаграм-сторінці.

Читайте також: Андре Тан назвав головні помилки пишнотілих дівчат у виборі одягу

Зовсім скоро магазини виставлять на продаж нові колекції, тому модельєр ділиться низкою кольорів, які будуть актуальними навесні та влітку. Андре разом із командою Інституту кольору Pantone провів дослідження, на основі яких зробив свій модний вердикт.

Андре Тан характеризує наймодніші кольори сезону весна-літо 2020 так: