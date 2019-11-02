Андре Тан перевтілився у Карла Лагерфельда на Геловін-2019: фото

Український дизайнер Андре Тан відзначив моторошне щорічне свято Геловін, примірявши образ легендарного модельєра Карла Лагерфельда.

Геловін-2019 пройшов у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і безліч шанувальників свята мали змогу приміряти на собі костюми і перевтілитися в зовсім іншу людину, предмет, або істоту. З кожним роком традицію влаштовувати костюмовані вечірки дедалі більше переймає й Україна.

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До святкування долучився й український дизайнер Андре Тан. Для Геловіну українець приміряв образ Карла Лагерфельда – видатного модельєра бренду Chanel, який помер 19 лютого 2019 року.

Стиль Лагерфельда неможливо було сплутати ні з ким. Білий хвіст, чорні окуляри, ідеальні костюми та білі сорочки – звучить просто, але завжди бездоганно.

У підписі в інстаграмі до геловінського фото Андре Тан згадав цитату легендарного модельєра: "Ненавиджу багатіїв, які витрачають менше, ніж могли б".

Що сталось з Карлом Лагерфельдом?Під час останнього показу Chanel 22 січня в світі моди запідозрили про недугу дизайнера, адже вперше з 1989 року його не було на модній події. В цей день його заміняла помічниця Віржині Віар, яку вчора, після новин про смерть Карла Лагерфельда, призначили новим креативним директором модного будинку. Ввечері 19 лютого стало відомо, що німецько-французький дизайнер помер від раку підшлункової залози. У нього не залишилось прямих спадкоємців окрім кішки Шупетт і похресника Хадсона Кронінга, яким він, ймовірно, залишив весь спадок.