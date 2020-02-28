Андре Тан показав головні тренди весни-літа 2020: фото

Модні тенденції щороку змінюються, адже дизайнери експериментують з принтами і кольорами, додаючи популярності окремим фасонам одягу. Ретельно стежить за трендами і Андре Тан, який не тільки пропонує модницям кутюрне вбрання, але й дає цінні поради в мережі.

В останні дні зими Андре Тан вирішив відкрити фешн-секрети нового сезону та розповісти своїм прихильницям, які вбрання будуть мати шалену популярність. За словами дизайнера, всі колекції весни-літа 2020 будуть наповнені одягом з принтом у стилі сафарі. Саме на нього варто звернути увагу, адже таке вбрання буде виглядати стильно як під час буденного виходу, так і на світських заходах.

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Клич джунглів, сафарі і пальмове листя! І це зовсім не реклама туристичної путівки, а головні тренди майбутнього сезону весна-літо 2020. Робимо акцент на карамельно-бежевій кольоровій гамі, без якої в цьому сезоні буде складно обійтися! Комбінезони з накладними кишенями, тренчі, костюми!

– наголосив дизайнер.



Головні тренди весняно-літнього сезону / Instagram / @andre_tan_official

Окрім цього, Андре Тан зазначив, що новий тренд набув шаленої популярності після приголомшливої появи Дженніфер Лопес на подіумі Versace. Артистка показала свою бездоганну фігуру у досить пікантному вбранні з тропічним принтом. Після цього чимало модниць захотіли мати подібний образ у своєму гардеробі. Водночас Андре Тан радить своїм прихильницям доповнювати такі аутфіти не поясом, а мотузкою, що виглядатиме дуже стильно.

"Тропічний принт! Сподіваюся, пам'ятають ефектну появу Дженніфер Лопес в тропічному платті від Versace? Ось-ось! Головний тренд майбутнього літа був визначений моментально. Мотузка замість пояса! Ну звичайно! Як джунглі без мотузки? Саме вона стане головним аксесуаром цієї весни! Ідеально як під елегантне плаття, так і під утилітарний комбінезон", – додав він.

Вже 29 лютого Андре Тан презентує свою нову колекцію. А поки поділився з прихильники першими деталями щодо нового сезону.



Андре Тан дав поради щодо вибору одягу / Instagram / @andre_tan_official



Тренди весни-літа 2020 / Instagram / @andre_tan_official