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Андре Тан розповів про модні тенденції: що потрібно негайно викинути зі свого гардеробу

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Андре Тан / Instagram / @andre_tan_official

Знаменитий український модельєр Андре Тан часто ділиться з прихильниками модними тенденціями. Чоловік розповів про актуальні речі сезону весна-літо 2020.

Гуру моди Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі публікує дописи, в яких дає поради, як виглядати стильно будь-коли. В інтерв'ю сайту ТСН.ua дизайнер розповів про тренди та антитренди.

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Андре Тан зазначив, що є речі, які ніколи не виходять з моди. Це чорний штанний костюм, який робить фігуру стрункішою. Також до цього списку входить біла сорочка – класика жанру. Останні три роки надають перевагу сорочкам оверсайз. Завжди актуальна сукня на запах, бо вона пасує кожній жінці.

Андре Тан
10 речей базового гардеробу від Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Модельєр розповів, які речі варто придбати до свого гардеробу на сезон весна-літо 2020.

Номер один – це білий штанний костюм. Білі штани та піджак – це must have, те, що обов'язково потрібно бути в гардеробі кожної дівчини. Також у моді спідниця-гофре в горошок, яка була актуальною в сезоні осінь-зима. Це, до речі, теж така річ, яка в принципі ніколи не виходить з моди, вона тільки змінює відтінки. Але в сезоні весна-літо 2020 – це спідниця в горошок модного кольору палички кориці. Пам'ятайте Джулію Робертс у фільмі "Красуня"? От якраз вона була у сукні такого кольору,
– прокоментував Андре Тан.

Джулія Робертс
Джулія Робертс у фільмі "Красуня" / Фото з відкритих джерел

Дизайнер назвав головні антитрендові речі, які негайно потрібно викинути зі свого гардеробу.

Це, однозначно, рвані джинси. Зараз більш актуальні джинси в стилі 70-х. Денім або темніший або світлий – "варений" в стилі 90-х. Рвані джинси зараз реально не модні, тому можна взяти свої дірочки заштопати та буде нове життя у ваших джинсів. Не модне міні. Нині актуальна довжина міді – це на долоню нижче колін,
– розповів модельєр.

Рвані джинси
Неактуальні рвані джинси / Фото з відкритих джерел

Також Андре Тан звернув увагу на леопардові речі. Одяг з таким принтом зараз в тренді, проте леопардові лосини вважаються верхом несмаку. Андре зазначив, що зараз мода перейшла на особистість і головне створити такий стиль, який буде притаманний саме вашій персоналії.

Леопардовий принт
Одяг з леопардовим принтом / Фото: Ricci

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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