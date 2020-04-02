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Андре Тан розповів, як обрати сукню пишнотілим дівчатам

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Андре Тан дав цінні поради для пишнотілих дівчат / Пресслужба

Український дизайнер Андре Тан навіть під час карантину не забуває про прихильниць свого бренду. У мережі він не тільки ділиться новинками своїх колекцій, але й порадами, як модницям завжди виглядати в тренді.

Цього разу Андре Тан звернув увагу на помилки пишнотілих дівчат у виборі суконь. Зазвичай такі красуні надають перевагу об'ємним вбранням, які мали б приховати форми. Однак такий одяг не прикрашає розкішну фігуру plus-size модниць та виглядає досить балахонно.  

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За словами дизайнера, у виборі речей всі жінки повинні пам'ятати про власний комфорт. А як візуально зменшити свої форми завдяки сукням – дізнавайтесь у корисних порадах від Андре Тана. 

Як обрати сукню пишнотілим красуням

Якщо ви хочете приховати свій животик – забудьте про сукні-балахони! У них ви будете виглядати ще більшими і безформенними! Ваш ідеальний варіант – плаття на запах вільного крою.


Як обрати сукню: поради для пишнотілих модниць / Instagram / @atan.ua

Елегантне і жіночне плаття? Легко! Але тільки не надто відверте. Робіть акцент на чомусь одному. Акуратний розріз і красиве декольте – і ви готові до будь-якої події.


Бездоганна сукня для пишнотілих дівчат / Instagram / @atan.ua

Зробити руки більш витонченими допоможуть приспущені рукави.

Ну і ще один момент: по можливості вибирайте сукні трохи нижче коліна, якщо ваш зріст менше 165 сантиметрів. 


Поради Андре Тана пишнотілим дівчатам / Instagram / @atan.ua

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Поради Мода Стиль і мода
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