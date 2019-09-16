Андре Тан розповів, як створював весільну сукню для Катерини Кухар

Один з найвідоміших українських дизайнерів Андре Тан став автором весільної сукні прими-балерини Катерини Кухар. У коментарі журналістам LifeStyle 24 модельєр поділився інформацією про унікальне вбрання, яке він пошив спеціально для зірки українського балету.

Як відомо, 15 вересня Катерина Кухар та Олександр Стоянов офіційно одружились. Пара зареєструвала свій шлюб у столичному РАГСі, після чого обмінялась клятвами у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019". Для особливого дня Катерина Кухар обрала розкішну сукню від дизайнера Андре Тана, яку наважились би вбрати одиниці наречених.

Читайте також: Катерина Кухар провела весілля в ефірі "Танців з зірками 2019": перший танець та обітниці



Весілля Катерини Кухар і Олександра Стоянова / Пресслужба

За словами Андре Тана, створити одяг для знаменитої прими-балерини було нелегко, тому це стало своєрідним викликом для дизайнера. Катерина Кухар, яка володіє не тільки чудовою грацією на сцені та ідеальною фігурою, але є іконою стилю для багатьох, хотіла виглядати неперевершено. Зі своїм завданням Андре Тан впорався чудово: вбрання Катерини Кухар та Олександра Стоянова були ідеально підібрані за кольоровою гамою і поєднувались між собою.

Катя дуже тендітна та ніжна дівчина, приміряючи безліч суконь, я зрозумів, що хочу створити для неї щось дуже легке і напівпрозоре, яке ідеально підкреслить її витонченість та делікатність. А також я вирішив слідувати трендам і замінив фату на кейп, вишитим пір’ям плюмаж. І звісно, я просто був зобов’язаний зробити акцент на тонкій талії із обхватом близько 52 сантиметрів. Ми вирішили створити баску, яку елегантно доповнюють камені Swarovsky,

– розповів дизайнер.

Окрім цього, Андре Тан зізнався, що сукню шили спеціально на замовлення Катерини Кухар. Для її створення модельєр використав понад 20 метрів тюлі, а кейп був обшитий 10 метрами пір'я.



Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Пресслужба



Катерина Кухар вийшла заміж у сукні Андре Тана / Пресслужба



Катерина Кухар у сукні від Андре Тана / Пресслужба

Що відомо про особисте життя Катерини Кухар? Катерина Кухар ще у 2014 році пішла до вівтаря з Олександром Стояновим. Однак, за словами зірки, для неї штамп у паспорті не мав вагомого значення, тому з коханим вона вирішила обвінчатись в одній з українських церков та не звертатись до РАГСу. Однак після 5 років подружнього життя закохані все ж вирішили узаконити свої стосунки.



Для церемонії розпису танцівники балету обрали символічну дату – 15 вересня. Саме в цей день 5 років тому Катерина Кухар і Олександр Стоянов обвінчались. Подружжя спершу розписалось у столичному РАГСі, а ввечері зіграли справжнє весілля у прямому ефірі "Танців з зірками", де прима-балерина є суддею. Катерина Кухар обмінялись обітницями та станцювали свій перший весільний танець.