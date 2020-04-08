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Андре Тан назвав секрети стилю Вікторії Бекхем, які допомагають їй виглядати бездоганно

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Андре Тан проаналізував стиль Вікторії Бекхем / LifeStyle 24

Знаменитий український дизайнер вирішив показати, як завжди можна виглядати бездоганно. Зробив він це на прикладі ікони стилю і британської модельєрки Вікторії Бекхем.

На інстаграм-сторінці свого бренду Андре Тан розмістив секрети стилю для вітчизняних модниць, які запозичив від Вікторії Бекхем. Із ростом 163 сантиметри їй завжди вдається виглядати значно вищою. Як їй це вдається і на які стильні лайфхаки варто звернути увагу – дізнавайтесь у новині. 

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Як виглядати стильно: приклад Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Довжина штанів! Найулюбленіший елемент гардероба Вікторії – широкі штани, які вона всюди носить зі взуттям на підборах. При цьому ідеальними для неї є штани, які закінчуються на самому носку її туфлів. Такий крій додає кілька сантиметрів до довжини ніг.


Секрети стилю Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Монохром! Так, образи в одній кольоровій гамі зроблять вас не тільки стрункою, а й чудово витягнуть силует.


Поради Андре Тана щодо вибору одягу: приклад Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Взуття в тон до спідниці або сукні теж здатне візуально збільшити ріст. Тому намагайтеся дотримуватися цього правила, якщо хочете виглядати вищими.


Бездоганний вихід Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Обирайте комбінезони замість суконь! Виглядає не менш ефектно, але більш вигідно для дюймовочок. 


Поради Андре Тана / Instagram / @atan.ua

Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Поради Вікторія Бекхем
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