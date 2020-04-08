Андре Тан назвав секрети стилю Вікторії Бекхем, які допомагають їй виглядати бездоганно
Знаменитий український дизайнер вирішив показати, як завжди можна виглядати бездоганно. Зробив він це на прикладі ікони стилю і британської модельєрки Вікторії Бекхем.
На інстаграм-сторінці свого бренду Андре Тан розмістив секрети стилю для вітчизняних модниць, які запозичив від Вікторії Бекхем. Із ростом 163 сантиметри їй завжди вдається виглядати значно вищою. Як їй це вдається і на які стильні лайфхаки варто звернути увагу – дізнавайтесь у новині.
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Як виглядати стильно: приклад Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua
Довжина штанів! Найулюбленіший елемент гардероба Вікторії – широкі штани, які вона всюди носить зі взуттям на підборах. При цьому ідеальними для неї є штани, які закінчуються на самому носку її туфлів. Такий крій додає кілька сантиметрів до довжини ніг.
Секрети стилю Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua
Монохром! Так, образи в одній кольоровій гамі зроблять вас не тільки стрункою, а й чудово витягнуть силует.
Поради Андре Тана щодо вибору одягу: приклад Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua
Взуття в тон до спідниці або сукні теж здатне візуально збільшити ріст. Тому намагайтеся дотримуватися цього правила, якщо хочете виглядати вищими.
Бездоганний вихід Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua
Обирайте комбінезони замість суконь! Виглядає не менш ефектно, але більш вигідно для дюймовочок.
Поради Андре Тана / Instagram / @atan.ua
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