Андре Тан назвав секрети стилю Вікторії Бекхем, які допомагають їй виглядати бездоганно

Знаменитий український дизайнер вирішив показати, як завжди можна виглядати бездоганно. Зробив він це на прикладі ікони стилю і британської модельєрки Вікторії Бекхем.

На інстаграм-сторінці свого бренду Андре Тан розмістив секрети стилю для вітчизняних модниць, які запозичив від Вікторії Бекхем. Із ростом 163 сантиметри їй завжди вдається виглядати значно вищою. Як їй це вдається і на які стильні лайфхаки варто звернути увагу – дізнавайтесь у новині.

Дивіться також: Які принти є трендовими у 2020 році: Андре Тан пояснив на прикладі Кейт Міддлтон



Як виглядати стильно: приклад Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Довжина штанів! Найулюбленіший елемент гардероба Вікторії – широкі штани, які вона всюди носить зі взуттям на підборах. При цьому ідеальними для неї є штани, які закінчуються на самому носку її туфлів. Такий крій додає кілька сантиметрів до довжини ніг.



Секрети стилю Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Монохром! Так, образи в одній кольоровій гамі зроблять вас не тільки стрункою, а й чудово витягнуть силует.



Поради Андре Тана щодо вибору одягу: приклад Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Взуття в тон до спідниці або сукні теж здатне візуально збільшити ріст. Тому намагайтеся дотримуватися цього правила, якщо хочете виглядати вищими.



Бездоганний вихід Вікторії Бекхем / Instagram / @atan.ua

Обирайте комбінезони замість суконь! Виглядає не менш ефектно, але більш вигідно для дюймовочок.



Поради Андре Тана / Instagram / @atan.ua