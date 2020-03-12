Андре Тан: Я два рази був банкрутом

Відомий український модельєр Андре Тан ділиться не лише модними тенденціями, а й особистими переживаннями та життєвими історіями. Днями він розповів про фінансові труднощі, які йому доводилося переживати та співпрацю з Леді Гагою.

Андре Тан на власному прикладі доводить, що для досягнення успіху потрібно докласти чималих зусиль і не опускати руки, коли виникають труднощі. У відвертому інтерв'ю Вікторії Маремусі у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" дизайнер поділився своїм досвідом.

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Гуру моди зізнався, що має великий страх через те, що може не встигнути реалізувати все задумане. Також йому постійно здається, що ідеї можуть закінчитися.

Мода – це машина, яка знищує дизайнера, якщо він не в тренді,

– каже Андре.

Модельєр розповів, що не раз перебував у скрутному фінансовому становищі і навіть намагався втекти від цього, проте обдумував все і рятував свою справу.

Я був банкрутом два рази. Коли у тебе немає грошей заплатити людям зарплату і немає за що купити нові тканини, ти маєш збирати себе зі шматочків і йти далі. Я вирішив бігти від цієї проблеми. Під час одного із моїх банкрутств я полетів у Індію. Сидів в медитації і розумів: "Посиджу я тут, помедитую місяць, два, три, а потім що? Мені все одно потрібно їхати в Україну та рятувати свій бізнес",

– зізнався Андре Тан.

Він зазначив, що причиною того, що опинився на грані, стало неправильне формулювання цін. Андре створював колекцію і робив націнку, яка не дозволяла бізнесу ставати прибутковим. Проте дизайнер все ж таки зміг врятувати справу свого життя.

Дизайнер поділився також творчими планами. Він хотів би одягнути Леді Гагу, тому що з її образами можна експериментувати. За словами модельєра, він писав стилісту, який довгий час співпрацював з артисткою, але він направив його до іншого, що лише починає роботу зі співачкою. Тому треба трохи зачекати для того, щоб реалізувати задумане.