Андре Тан зізнався, за яке створене вбрання йому соромно

Наразі Андре Тан є одним із найпопулярніших дизайнерів України. Його бренд стрімко розростається, а у великих містах відкриваються нові бутики модельєра. Однак, як розповів Андре Тан, не про всі розробки він з гордістю говорить. Є у його історії сукня, за яку дизайнеру соромно.

Як відомо, вже у березні на телеекрани вийде документальна кінострічка про дизайнера Андре Тана. Перед цим у Києві провели закритий показ, на який дизайнер запросив своїх зіркових подруг. Серед гостей вечора була й Катерина Осадча, яка залюбки розпитала в кутюр'є секрети його кінострічки та бренду. Зокрема, телеведуча поцікавилась, чи є якісь речі у колекціях Андре Тана, які він хотів би змінити. Відтак модельєр пригадав сукню, яку він пошив для Періс Гілтон.

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"Ох, мені дуже соромно за сукню Періс Гілтон, бо вона була дуже іншою. Вбрання я пошив з іншої тканини і воно було зовсім не схоже на мою колекцію. Але Періс тоді сказала: "Ні, я хочу таку сукню", – пригадав Андре Тан.



Андре Тан пошив сукню для Періс Гілтон / Факти

Окрім цього, він зізнався, що дружина носить виключно вбрання від його бренду. Аліна Харченко жартома розповіла, що в їхній сім'ї є табу щодо інших дизайнерських речей. Тому вона залюбки носить вироби свого чоловіка.

"У нас 60 квадратних метрів займає гардеробна, і половина – це мої сукні", – зізналась вона.

У кінострічці, яка вийде на екрани 8 березня, глядачі зможуть побачити, як Андре Тан заснував свій бренд та як проводив свої перші покази колекцій. Символічно запрошення на прем'єру він вручав з маленькою рибкою, адже у підлітковому віці торгував на ринку. Особливістю картини є відновлення хронології подій в особистому житті й творчій кар'єрі самого кутюр'є, а також паралельна розповідь про розвиток модної індустрії в Україні за останні 40 років. Унікальні кадри, архівні зйомки, залаштунки показів, сенсаційні зізнання, відверті інтерв'ю і перша поява доньки на екрані – такими секретами поділився Андре Тан з прихильниками.

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