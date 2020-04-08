Андреа Бочеллі дасть великодній концерт у порожньому Міланському соборі
Цієї неділі, 12 квітня у Міланському соборі відбудеться концерт всесвітньо відомого тенора Андреа Бочеллі.
Цього тижня католики святкуватимуть одне із найбільших церковних свят – Великдень. У зв'язку із пандемією коронавірусу свято не зможе бути таким, як завжди. Для того, щоб підтримати жителів Мілану у непростий час, мер міста запропонув Адреа Бочеллі виступити у порожньому Міланському соборі. Трансляцію концерту можна буде переглянути на ютубі.
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Адреа з радістю готує для своїх шанувальників великодній подарунок. Зазвичай, у цей день настає спокій, великі родини возз'єднуються і відзначають одне із найочікуваніших свят. Проте цього року люди не зможуть відвідати богослужіння, завітати в гості до рідних. Зараз, як ніколи, потрібно підтримувати один одного.
Я впевнений, що незвичайний голос Бочеллі стане тими обіймами, яких нам не вистачає в ці дні. Міцними, особливими обіймами, здатними зігріти серце Мілана, Італії і всього світу,
– сказав мер Мілана.
Сам Бочеллі зазначив, що вірить в силу спільної молитви та християнський Великдень.
Завдяки музиці, яка транслюється в прямому ефірі і об'єднує мільйони складених рук по всьому світу, ми обіймемо пульсуюче серце цієї зраненої землі,
– заявив співак.
Концерт під назвою "Бочеллі: Музика надії" відбудеться 12 квітня о 20:00 за київським часом.
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