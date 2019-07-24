Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"

Андріана – талановита співачка, любляча дружина і турботлива матуся. Вона захоплюється дизайном, створює костюми для діток та свої концертні вбрання. Не боїться викликів та експериментів, готова подати руку допомоги, коли це потрібно. Про творчий шлях артистки – читайте далі.

– Коли почали співати?

– Я з дитинства співаю. Не можу уявити і миті без музики. Саме тому усі мої дитячі спогади пов'язані зі співом вдома батькам, потім з виступами в школі.

– Батьки поділяли з Вами бажання співати?

– Я обожнюю своїх батьків. Це люди, які мене підтримували і досі поряд в потрібний час. Незважаючи ні на що, батьки допомагали мені розвивати мій талант. Мама завжди їздила зі мною на конкурси, а їх було чимало, годі й порахувати.

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– Хто привів вас у музику?

– У музику мене привела мама. Вона з дитинства мріяла про мою кар'єру артистки, оскільки сама співала в народних колективах і її життя було пов'язане з творчістю та музикою. Але, на жаль, не вдалося реалізувати себе як співачку, тому вона щиро бажала і бачила мене на сцені.

З самого малечку матуся розвивала мої музичні здібності, як тільки можна сприяла у розвитку, записала на навчання до музичної школи, а з часом возила по усіх можливих дитячих конкурсах. Саме підтримка мами та її непогасна віра давали наснаги на шляху становлення мене як співачки.



Співачка Андріана / Прес-служба

– Ви захоплюєтеся дизайном, маєте власну серію дитячого одягу. Що найбільше подобається у дизайні?

– Найбільше – процес від задуму до втілення. Коли приміряю за новим дизайном уже готовий костюмчик на свого сина, то шалено радію тому, що створила. Безмежно насолоджуюся результатом. А ще гріють душу моменти, коли бачу на вулицях міста діток у своєму одязі.

– У планах є нова колекція? Можливо, цього разу дорослий одяг?

– До власної лінії одягу для дорослих я не готова і в принципі не планую її створювати. Шалені робочі графіки точно цього не дозволять. Задовільняюся тим, що можу створити лише для себе, та й на це не завжди є час. А щодо нової дитячої колекції – у нас безперервне виробництво. Постійно з'являються нові моделі, оновлення та асортимент. Тобто, стандартно, як мінімум сезонно у нас новинки.

– Як познайомилися з чоловіком? Розкажете історію свого кохання?

– Банально, хоча ні, романтично – на концерті.

На одному із моїх виступів був чоловік, що в той же день, як потім зізнався, вирішив одружитися зі мною.

Хоча навіть не наважився підійти, мабуть, боявся отримати гарбуза. Тому підіслав друга, у розвідку. Наша історія продовжується вже понад 15 років. Володя досі, як і на перше побачення, дарує квіти. А ще є міцною стіною, яка оберігає усю нашу сім'ю.



Андріана / Прес-служба

– Як чоловік допомагає на творчому шляху?

– Ми працюємо в одній сфері. Можна з впевненістю сказати, що разом 24/7 і, мабуть, у цьому секрет наших стосунків. Нам обом комфортно і в сім'ї, і на роботі. Чоловік є моїм продюсером і взяв на свої плечі безліч питань щодо роботи, та палко оберігає мій спокій і відчуття комфорту.

– Зовсім нещодавно закінчився Ваш концертний тур. Які враження від нього? Що запам'яталося найбільше?

– Кожна зустріч з новим глядачем, містом, все це дарує неповторні емоції, здавалося б, одинакові відчуття, але в той же момент – ні. Тому що очі публіки, які сяють, кожного разу інші. І це нове знайомство – особливе.

Я з командою віддаємося на 100% і такий же фідбек отримуємо від глядачів: оплесками, емоціями, співами в унісон, любов'ю.



Андріана та її команда / Прес-служба

– Разом із Вами в турі була талановита дівчина OPIYA. Їй пощастило, адже саме Ви розгледіли її талант та дали шанс відчути, що таке гастрольне життя. Чим вона вразила Вас?

– Це справді талановита вокалістка. Я завжди керуюся таким правилом, що талантам потрібно допомагати, їх потрібно підтримувати. Саме тому OPIYA від'їздила з нами концертний тур.

– Любите подорожувати? Якщо так, то де подобається проводити час найбільше?

– Тут, чесно зізнаюся, ситуація двояка. Я люблю подорожувати, але з комфортом. Тому, як правило продумуємо маршрут до деталей. До слова, моя сім'я обожнює вже готові, продумані до нас, і майже без нас, мандри. В подорожах найбільше цінуємо легкість, швидкість та задоволення. Завжди цікаво дізнаватися щось нове. Правда інколи, на це не вистачає часу. Коли випадково з'являється вільний тиждень у графіку, планувати відпустку, як так, немає часу, тоді "енний" раз ми віддаємо перевагу старому доброму "оллінклюзиву" у Туреччині чи Єгипті. Балі – крайня найдальша подорож. Спочатку я хвилювалася та сумнівалася, адже це 15-годинний переліт з 2-ма пересадками, чи витримаю я? Але я успішно здала тест на міцність та витривалість. І зрозуміла, що готова подорожувати ще активніше, у найближчих планах уже стоять місця must visit. Залишилося лише ставити done.

Андріана – Ча ча ча #Царівна: дивитись відео онлайн

– Займаєтеся благодійністю?

– Так, я займаюся благодійністю. Найбільше допомагаю дітям. Місяць тому ми їздили з командою в Херсон, де відіграли благодійний концерт для онкохворих діток. Благодійність – це певна місія, яку я супроводжую.

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– Яка порада щодо творчості була найбільш значущою?

– За весь період творчості дуже багато отримала порад, деякі були ефективні, інші – навпаки.

З часом, з досвідом, ми зробили висновки, що потрібно все робити за власними відчуттями. Усім не догодиш, скільки людей стільки думок, і прислухатися до інших не завжди хороша ідея. Ми для себе обрали кілька людей, думка яких важлива, а решту чуємо свої думки та інтуїцію.

Мама та чоловік – особливі порадники. З мамою безліч веселих історій. Хоча я по житті вперта – знаю все сама і приймаю рішення на власний розсуд. З часом прийшло розуміння, і станом на сьогодні, та й в принципі вже багато років вплив на мене має чоловік. Він мудрий, авторитетний, розважливий мужчина, який зацікавлений у найкращому варіанті ходу подій, у життєвих ситуаціях.

– Найщасливіший день Вашого життя, який він?

– Таких днів, на щастя, в моєму житті багато. Це дні народження моїх дітей, це день, коли я зустріла свого чоловіка, це день, коли по радіо почали ротувати мої пісні і це досі дні концертів.

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Автор: Христина Кобак