Андрій Данилко назвав свого фаворита фіналу Нацвідбору Євробачення-2020

Український співак Андрій Данилко, який у 2020 році зайняв місце судді Нацвідбору Євробачення-2020. Під час прямого ефіру він не стримував свого захвату від одних з учасників та відверто назвав свого фаворита шоу. Ними став гурт Go_A, який вперше вийшов на сцену Нацвідбору.

Феєричний виступ колективу пройшов у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020, 22 лютого. Музиканти Go_A презентували свою етнічну україномовну пісню "Соловей", під час виконання якої на сцені виднілись традиційні національні орнаменти. Виступ вразив усіх глядачів, які засипали їх оваціями. Квартет із солісткою Катериною Павленко зворушив і зверненням до прихильників.

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"Дорога Україно, ми з гуртом Go_A ризикнули і заспівали на Нацвідборі Євробачення пісню українською мовою. Хоч усі й казали, що його робити не потрібно. Ми вважаємо, що українська мова має звучати і тепер слово за вами", – звернулась до глядачів учасниця Go_A.

Приголомшеними були і судді Нацвідбору Євробачення-2020. Зокрема, Андрій Данилко назвав гурт Go_A своїми фаворитами. З вибором він визначився ще під час першого півфіналу, коли колектив вперше постав на сцені шоу.

Я вважаю, що ви – найкращі! Може, це негарно казати, як судді. Але з першого півфіналу ви для мене особисто фаворити. Так не була представлена Україна ніколи. Це не моя музика, щоб слухати, але мені це подобається. От я сиджу і отримую задоволення, бо це стильно, є образ дивний, як я це люблю, уявляю мікс артистів з різних країн і ви виділяєтесь. Я за вас,

– заявив Андрій Данилко.

Підтримав колегу і Віталій Дроздов, який зазначив, що побачив особливу магію, яка підкорила його. Коментував зірковий суддя лаконічно, бо виступ Go_A настільки вразив його, що Віталій Дроздов не міг підібрати слів.

"Цього разу була магія на сцені, яка не відпускала з першої і аж до останньої секунди виступу. Можливо, в рухах стало щось краще, я не знаю. Не можу знайти слів", – зазначив Віталій Дроздов.

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Водночас Тіна Кароль заявила, що виступ колективу був найкращим за весь фінал Нацвідбору. Це можна було почути і по реакції залу, адже Go_A зумів зірвати шалені овації в залі.

"Ви сьогодні розірвали зал. Ще нікому так не аплодували. Вам допомагає ця підтримка, ви наче окрилились, на цій сцені ви розквітла, як вокалістка. У вас нереальний голос, там співають всі нащадки наші. Вкінці я побачила сильну жінку, яка готова їхати зі своєю піснею в Роттердам", – зазначила Тіна Кароль.

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