Андрій Данилко покинув шоу "Х-фактор" просто під час відбору

Зірковий суддя Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти" в популярному проєкті "Х-факторі" 10 сезон, вирішив не продовжувати участь в шоу та попрощався з учасниками та колегами.

На шоу "Х-Фактор" 10 сезон у суботу, 23 листопада, сталося нечуване раніше – один із судді проєкту покинув шоу просто під час відбору.

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"В мене відчуття, що я не виправдав надії, я настільки пустий.. Для вас це важливо, але я, напевно, покину цей проєкт. Можливо з’явиться інший наставник, який вам допоможе. Я неготовий вибирати кращих і думаю, що я цей проєкт залишу. Вибачте..", – сказав Данилко.

Тож, чи побачимо ми Андрія Михайловича в прямих ефірах проєкту або ж в суддівській четвірці "Х-фактора" з’явиться новий тренер – наразі не відомо.

Дивіться відео про неочікуване рішення Андрія Данилка

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".

Що відомо про Андрія Данилка?

Андрій Данилко – український артист, продюсер, композитор, режисер, сценарист, телеведучий, актор. Найбільше відомий його травесті-образ Вєрки Сердючки.

Цікаво, що у 2007 року Вєрка Сердючка виступила на Євробаченні в Гельсінкі з піснею "Dancing Lasha Tumbai" і посіла друге місце, ставши справжньою сенсацією конкурсу. Авторитетне британське видання "The Guardian" назвало номер Сердючки "найкращою піснею, яка не виграла Євробачення".

Щодо шоу, то у 2016 році Андрій Данилко вперше став членом журі "Х-фактор", долучившись до Костянтина Меладзе, Юлії Саніної та Антона Савлепова. Віт також був зірковим суддю у 9 та 10 сезонах.