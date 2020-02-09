Андрій Данилко пояснив, чому завжди носить кепку

Популярний український співак і композитор Андрій Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, не оминув питання щодо стилю. У прямому ефірі Національного відбору Євробачення-2020 він пояснив, чому завжди одягає кепку.

Як відомо, 8 лютого в Україні стартував перший півфінал Національного відбору Євробачення-2020. Шоу прикувало увагу тисяч українців, адже в результаті голосування суддів та глядачів визначиться ім'я вокаліста, який представлятиме державу в Нідерландах. Однак не тільки учасники конкурсу привертають увагу глядачів, але й зіркові експерти.

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Цього разу крісла суддів посіли Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Окрім цього, за традицією, експертом шоу став Андрій Данилко. Щороку він приходить на Нацвідбір, щоб оцінити виступи своїх колег, та незмінно постає перед камерами у кепці та чорній сорочці чи кофті. У прямому ефірі артист пояснив, чому його стиль залишається незмінним.

Як людина завжди зайнята, у мене багато цих шапок. Це "спецовка". Ви ж не говорите лікарю, чому він завжди в білому. Мені так зручно. Вже навіть говорять: "Чому ти одягнувся як Данилко",

– пояснив артист.



Андрій Данилко на Нацвідборі / Facebook / @VerkaSerduchka.Official

Водночас Тіна Кароль зуміла вразити всіх ефектною появою на Нацвідборі. Для шоу співачка обрала атласну приталену сукню від українського бренду BEVZA. Тіна Кароль, як завжди, виглядала неперевершено, доповнивши образ макіяжем з акцентом на червоні губи та хвилястим волоссям.



Тіна Кароль у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 / Instagram / @eurovision.ua



Тіна Кароль у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 / Instagram / @tina_karol