Андрій Джеджула після повернення з Франції відмовився від самоізоляції і вийшов на роботу

Шоумен та актор Андрій Джеджула нещодавно повернувся з Франції. Проте, замість того, що самоізолюватися на два тижні, він вийшов на роботу .

Андрій Джеджула вирішив не відправлятися на карантин після повернення з-за кордону, а одразу, наступного дня почав працювати. Працівники телеканалу для тимчасово окупованих територій "Дом", з якими співпрацює Джеджула, висловили своє занепокоєння через таку поведінку колеги. Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

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Андрій повернувся з Франції 16 березня. Він дав коментар виданню, в якому зазначив, що почувається добре, а коли хотів здати тест на коронавірус, то йому відмовили через відсутність симптомів.

Коли я повертався, нас не відправляли на карантин, жодного слова ніхто не казав. З аеропорту люди пішли додому. У мене жодних проблем немає на даний момент, я працюю. Коли буде можливість, коли тести будуть доступними – я піду й перевірюся. Хотів зробити це раніше, але мені не дозволили, бо не було симптомів,

– розповів шоумен.

Актор зізнався, що дотримується усіх встановлених правил, щоб запобігти інфікуванню та серйозно ставиться до ситуації, яка склалася у світі. Якщо має вихідний, то залишається вдома і не виходить на вулицю. Не дозволяє людям, які поруч, перебувати біля нього без масок та сам одягає її, не порушує дозволену дистанцію.

Зазначимо, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил, які допоможуть зменшити ризик інфікування.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу