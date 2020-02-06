Андрій Хливнюк розповів про написання пісні "Вахтёрам"

Популярний український виконавець, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк рідко дає інтерв'ю. Вперше за 13 років після виходу пісні "Вахтёрам" музикант розповів історію її написання.

Організатори Національної музичної премії YUNA назвали композицію "Вахтёрам" однією з найбільш знакових пісень ХХІ століття. Фронтмен "Бумбоксу" розповів історію її створення.

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Я написав "Вахтёрам", коли повертався з побачення пізно вночі. Йшов від будинку коханої, біля якого сиділи дві тітки-вахтерші, які не хотіли, але врешті-решт пустили мене до неї,

– розповідає Андрій.

У тексті пісні згадується про Чіуауа. Андрій каже, що ця весела назва є ще й назвою району, де відбуваються одні з найжорстокіших нарко-війн.

Метафора між плюшками і Чіуауа у тому, що відносини часто бувають войовничі, коли ейфорія і пристрасть змінюються ненавистю. При цьому головне випробування для двох закоханих – байдужість. Ця композиція про прив’язаність до коханої людини і про неприйняття байдужості до себе,

– коментує співак.

Презентували пісню на Лук'янівці в дев'ятиповерховому будинку, де мешкала Настя Касілова. В той час гітаристом гурту був Андрій Самойло, а вона була його дівчиною.

Експерти премії YUNA відзначили пісню за масштабність впливу композиції на українську сцену та за соціальну вагу твору.

Зазначимо, дев'ята церемонія нагородження премії YUNA відбудеться 24 березня 2020 року в палаці "Україна".

Бумбокс – Вахтёрам: дивитися відео онлайн