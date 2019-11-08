Від сміху до обурення: хто такий Андрій Молочний і чому він розлютив українців

Український актор та співпродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна" Андрій Молочний, який завоював популярність в українців у кумедних сюжетах про Антона і Марічку, шокував їх скандальною пропагандистською заявою.

У своєму інстаграмі Андрій Молочний опублікував пост про "натовпи фашистів у Києві і знущання над ветеранами". Пост широко розлетівся в маси, тож комік, який зараз проживає в Росії, потрапив у скандал. Користувачі не розділили його роздумів і засипали критикою.

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У дописі Молочний згадав про дату звільнення Києва 6 листопада 1943 року від фашистів і провів паралелі з реаліями в сучасній Україні. Йому здається, що зараз "по Києву натовпами ходять фашисти". Він також висловив сподівання, "що як і 76 років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей".

На заяву свого колишнього колеги відреагував український ведучий Сергій Притула.

Життєпис Андрія Молочного

Народився актор у місті Коростень, що на Житомирщині. Закінчив у Києві Національний аграрний університет. Надихнувшись успіхом гумористичного телешоу "Вечірній квартал", яке лише почало виходити на терени українського телебачення, Молочний задумується і про власний гумористичний проєкт.

Актор зібрав однодумців, серед яких був Антон Лірник. Він запропонував товаришам створити шоу, в якому б коміки показували різні номери. Після кількох виступів друзі гумористів помітили схожість їхніх слайдів з російським шоу Comedy Club. Тож гумористи відправилися до Москви на переговори з Гаріком Мартиросяном. Останній, будучи одним із засновників Comedy Club, дав їм добро на такі виступи. Тож у 2006 році на світ з’явився "Дует імені Чехова". Шоу транслювали на українських телеканалах Інтер, 1+1, Новий канал.

Після закриття програми у 2010 році, коміки відкривають схожий проєкт Real Comedy, втім він не приносить бажаного результату і вже через рік закривається. Актори часто гастролюють в Росію на виступи Comedy Club.

Під час своїх виступів Молочний дозволяв собі негативні жарти про Україну та українську мову. Він знущався над мовою, назвавши її нерозвиненою. За його словами, українська мова природно звучить лише в сільськогосподарському середовищі. А коли українською мовою дублюють фільми, то вона "подразнює слух".

Андрій Молочний про українську мову: дивіться відео

Андрій Молочний про українців: дивіться відео

У вересні 2008 року на українському телебаченні розпочалося скетч-шоу "Файна Юкрайна". Молочний виступав у ролі генерального продюсера шоу, а його партнером по знімальному майданчику був український гуморист і телеведучий Сергій Притула. Головними героями цього скетчу стали Антон і Марічка. Вони настільки полюбилися глядачам, що рейтинги програми з кожним випуском неабияк зростали.



Притула і Молочний на зйомках "Файна Юкрайна"

Де зараз Андрій Молочний і чим займається

Після гумористичного шоу Молочний був у пошуках нових проєктів: він брав участь у гумористичних російських шоу, знімався в кіно та займався створенням історичного серіалу "Рюрики". Після Революції гідності комік переїхав до Росії.

Зі своєю майбутньою дружиною Молочний познайомився ще у студентські часи. Закохані одружилися і зараз виховують п’ятьох дітей: Серед них четверо синів і одна дочка. Відомо, що актор зараз досить багато часу приділяє своїй сім’ї, віддавши перевагу триматися подалі від публічності.