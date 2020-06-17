Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не стоїть осторонь проблемам расизму. Днями вона дала відверте інтерв'ю, в якому не приховувала, що переживає за долю своєї темношкірої доньки Захари.

Як відомо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі удочерили дівчинку ще у 2005 році. Захара одразу ж переїхала з Ефіопії до США та стала однією із зіркових дітей Голлівуду. Та нащадки Джолі ніколи не мали якихось особливих привілеїв і не ведуть богемне життя. На фоні протестів у США та вбивства Джорджа Флойда акторка дала відверте інтерв'ю журналістам Harper's Bazaar, в якому зізналась, що її діти можуть взагалі бути не пристосовані до реалій майбутнього. Особливо це стосується Захари, яку правова система може взагалі не захистити в потрібний момент.

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Система, яка захищає мене, не захистить мою доньку або будь-якого іншого чоловіка, жінку чи дитину в нашій країні через колір їхньої шкіри. Це неприйнятно!

– заявила Анджеліна Джолі.

Акторка додала, що американський уряд повинен внести правки до законів та зробити так, щоб за расизм несли покарання. На думку Анджеліни Джолі, безкарність цих злочинів і стала каталізатором масштабних протестів. Тому наведення порядку в поліції може стати тільки першим кроком до змін, які мають охопити як систему освіти, так і всю політику.

"Прийшов час внести зміни в наші закони і наші соціальні інститути, прислухатися до тих, хто найбільше постраждав і був позбавлений голосу", – додала Анджеліна Джолі.

Що відомо про протести в США

Наприкінці травня 2020 року в США відбувся резонансний арешт темношкірого чоловіка. Правоохоронці повалили на землю Джорджа Флойда та використали заборонений задушливий прийом, притиснувши коліном його горло. Чоловік не міг дихати, про що говорив правоохоронцям, однак його відпустили, коли той помер просто на очах очевидців. Люди зняли все на відео, яке одразу ж поширилось у мережі.

Свавілля поліцейських спровокувала протести, які інколи переростали у відкрите протистояння з правоохоронцями та мародерство. Наразі всі причетні до злочину звільнені, а Девіда Шовіна, який здійснював жорстокий арешт, затримали. Водночас Дональд Трамп вже підписав указ про реформування поліції.