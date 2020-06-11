Голлівудська акторка народила свою першу доньку від Бреда Пітта у віці 30 років. Анджеліна Джолі визначилася з ім'ям дівчинки задовго до її появи на світ. Шайло назвали так, як батьки акторки планували назвати старшу ненароджену дівчинку.

Знаменита акторка – щаслива мама шістьох дітей, трьох з яких народила самостійно. 14-річна Шайло стала першою біологічною дитиною Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Як інформує видання Mirror, ім'я для свого первістка зіркова матуся обрала невипадково.

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Як з'ясувалося, вагітність матері Джолі акторки Маршелін Бертран напередодні народження голлівудської доньки завершилася трагічно. У неї стався викидень на пізньому терміні. Вона була вагітною дівчинкою, якій вже вигадала ім'я Шайло. Анджеліна Джолі з самого дитинства знала цю драматичну історію та завжди пам'ятала про свою ненароджену старшу сестру. Саме тому задовго до вагітності вона визначилася з тим, як назве свою маленьку принцесу.

Слід зауважити, що зірка завжди по-особливому ставилася до імені Шайло. Вона навіть використовувала його, бронюючи номера в готелі по всьому світу. Анджеліна Джолі також заявляла, що це ім'я могло стати частиною її псевдоніму.

Що відомо про доньку Джолі та Пітта Шайло?

Понад рік тому стало відомо, що первісток експодружжя донька Шайло вдалася до гормонального лікування для підготовки до операції зі зміни статі. Слід зазначити, що хірургічне втручання можливе лише у віці 16 років, тому дівчинка знаходить інші шляхи для самовираження. Вона з раннього дитинства одягала хлопчачі образи, а з грудня дівчинка офіційно носить чоловіче ім'я. За документами вона Джон.

27 травня Шайло відсвяткувала своє 14-річчя. У ЗМІ припускають, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки й владнало особисті конфлікти напередодні спільного святкування. Діти експодружжя зараз живуть з матір’ю, однак актор може відвідувати їх згідно зі складеним розкладом.