Анджеліна Джолі долучилася до створення телешоу для дітей

Одна із головних зірок Голлівуду Анджеліна Джолі створить новинне антифейк-шоу для дітей. Зірка вкотре долучається до соціальних ініціатив.

Анджеліна Джолі відома своєю любов'ю до дітей. Нещодавно вона відправилася на батьківщину своєї 14-річної доньки Захари, яка є уродженкою Ефіопії. Ця поїздка відбулася для того, щоб дівчинка побувала на рідній землі. Тепер стало відомо, що знаменитість продюсуватиме соціальний проєкт. Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також: Відтепер Джон: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила ім'я

Новинне антифейк-шоу під назвою "Мій світ" американська акторка створюватиме не сама, а спільно з освітньою ініціативою Microsoft Education. Проєкт спрямований на аудиторію дітей віком від 13 років. Завдяки йому підлітки зможуть навчитися використовувати правильні інструменти для пошуку підтвердженої та правдивої інформації.



Анджеліна Джолі з дітьми / Instagram / @angelinajolieofficial

Транслюватимуть шоу щонеділі на британському телеканалі ВВС. Також воно буде доступне до перегляду на ютубі. Програму перекладуть на 42 мови і кожна трансляція супроводжуватиметься навчальним сегментом.

Ведучими шоу стануть Радзі Чіньянганья і Номіа Ікбал.

Як мама я щаслива, що можу долучитися до такого проєкту… Сподіваюся, що він допоможе дітям знайти інформацію та інструменти, необхідні для того, щоб розібратися у важливих для них питаннях,

– прокоментувала Анджеліна Джолі.



Анджеліна Джолі та її діти / Instagram / @angelinajolieofficial