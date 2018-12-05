Анджеліна Джолі говорить про сексуальне насильство зі своїми дітьми: відверті зізнання

43-річна оскароносна актриса поділилась своїми думками щодо проблеми насильства та зізналась, що розмовляє про це зі своїми дітьми.

Про відверте інтерв’ю Анджеліни Джолі пише видання Marie Claire. Голлівудська актриса вже декілька років є послом доброї волі ООН і активно підтримує благодійне спрямування, що стосується зниження рівня насильства.

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У своєму інтерв’ю вона звернулась до усіх небайдужих із проханням допомагати жертвам насилля. Актриса поділилась своїми думками на рахунок цього і зізналась, що відверто говорить на цю тему з усіма своїми дітьми.

Я говорю про це не тільки з дочками, а й зі синами. Ця проблема не є тільки жіночою, її вирішення – це робота чоловіків і жінок. Дуже важливо, щоб в суспільстві були люди, які показують приклад справжнього чоловіка зі здоровим ставленням до протилежної статі,

– сказала Анджеліна Джолі.



Анджеліна Джолі / Twitter / @joliestweet