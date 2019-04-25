Анджеліна Джолі написала заповіт, у який вписала лише одну дитину, – ЗМІ

Багатодітна мама Анджеліна Джолі вирішила написати заповіт у зв'язку з хворобою. Іноземні ЗМІ пишуть про те, що зірка вписала в нього лише одного зі своїх дітей.

Нещодавно Анджеліна Джолі офіційно стала вільною жінкою, після чого змінила прізвище в паспорті. Однак, як повідомляє RadarOnline, затяжний процес скандального розлучення не пройшов безслідно – в актриси серйозні проблеми зі здоров’ям. Вона знову схудла і зараз її вага становить 42 кілограми. У зв’язку з цим знаменитість написала заповіт.

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У документ, в якому Анджеліна Джолі зазначає, що успадкування більшої частини її майна дістанеться лише одній дитині з шести, зірка вписала свого 17-річного сина Меддокса.

У розлученні Меддокс прийняв сторону своєї матері, і тепер вона зробила його главою своєї кіноімперії,

– зазначається у джерелі.

Цю інформацію підтвердила також 65-річна Нанг Лей, член камбоджійського буддійського храму в Лонг-Біч, де актриса та її діти були постійними відвідувачами протягом останніх кількох років.

Я чула, що Меддокс подбає про кінокомпанії Анджеліни. Вона хоче передати йому свій бізнес,

– заявила жінка.

Якщо бути точним, під словом "кіноімперія" мається на увазі продюсерська компанія Анджеліни Джолі, яка має назву Jolie Pas. Організації почала функціонувати у 2014 році і з того часу принесла актрисі дохід розміром у 116 мільйонів доларів.



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