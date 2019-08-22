Анджеліна Джолі не втримала сліз, коли провела сина в університет: відео

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Меддокс і Анджеліна Джолі
Меддокс і Анджеліна Джолі / www.gettyimages.com

18-річний Меддокс, якого голлівудська акторка Анджеліна Джолі всиновила в притулку в Камбоджі 2002 році, вивчатиме біоінженерію в південнокорейському університеті Енсе. Зіркова мама прилетіла в Сеул, щоб особисто провести старшого сина.

Анджеліна Джолі привернула чимало уваги в університеті, у який прийшла з сином. Цікаво, що Меддокс вирішив не повторювати за батьками і йти в акторство, а зайнятися біоінженерією.

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Акторка познайомилася з однокурсниками свого старшого сина і прогулялася в навчальному закладі. За її словами, вона задоволена університетом, а також гуртожитком.

"Сьогодні я їду, залишаю його (Меддокса) тут. Пробую не плакати", – сказала знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jowonnn️ (@xx_efu)

 

Відомо, що старший син Джолі і Пітта Меддокс вирішив вчитися в Південній Кореї восени 2018 року. Хлопець має близькі стосунки з матір'ю, але від Бреда старається триматися осторонь. 

Меддокс, який вивчив корейську мову, тривалий час цікавився культурою і традиціями Південної Кореї. Відтак вирішив навчатися саме в Сеулі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jowonnn️ (@xx_efu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jowonnn️ (@xx_efu)

 

 

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Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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