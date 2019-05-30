Анджеліна Джолі організувала день народження дочки у квест кімнаті за мотивами фільму жахів

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Анджеліна Джолі і Шайло
Анджеліна Джолі і Шайло / www.gettyimages.com

Днями біологічна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло відсвяткувала своє день народження. Дівчинці з норовливим характером та думками про зміну статі виповнилося 13 років. Зіркова мама допомогла дитині організувати свято та подарувала квитки у кімнату для інтерактивних ігор за мотивом фільму жахів.

Як повідомляє видання Daily Mail, квест кімнатою виявився "будинок" серійного вбивці, де головне завдання – врятувати своє життя та вибратися з моторошної будівлі.

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Анджеліна Джолі і Шайло
Анджеліна Джолі і дочка Шайло / BACKGRID / Daily Mail

Як йдеться у джерелі, найімовірніше, що сама Джолі також провела час з дочкою у квест кімнаті. Невідомо, чи був хтось ще з сім'ї Джолі-Пітт.

Громадськість шокує те, що дочка Анджеліни постійно одягає чоловічий одяг та заявляє про своє бажання стати хлопцем. Декілька років тому Шайло навіть просила називати її іменем Джон. Однак зіркові батьки підтримують такий вибір дочки і наголошують, що не будуть "вказувати їй, як діяти".

Анджеліна Джолі і Шайло
​Анджеліна Джолі і Шайло / Getty Images

Анджеліна Джолі і Шайло
Анджеліна Джолі і Шайло / Getty Images

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Зіркове подружжя вирішило розлучитися в 2016 році, проживши в офіційному шлюбі всього з 2014 року. Їхній роман розпочався у 2006 році. Близько двох років Анджеліна Джолі і Бред Пітт розв'язували судові питання і боролися за опіку над шістьма дітьми, троє з яких усиновлені (17-річний Меддокс, 14-річний Пакс, 13-річною Захара), а троє – біологічні (12-річна Шайло і 9-річні близнюки Вів'єн і Нокс).

Зіркова мама прагнула добитися одноосібної опіки, однак суд зобов'язав її дозволити Бреду Пітту бачитись із дітьми як мінімум через день. У грудні 2018 року з'явилися деталі про те, що Анджеліна Джолі погодилася на умови колишнього чоловіка і поділила час, який кожен проводить із ними по половині.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові діти Зіркові мами
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