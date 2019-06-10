Анджеліна Джолі побувала у таборі біженців Венесуели: промовисті фото

886 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі у Венесуелі
Анджеліна Джолі у Венесуелі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка та спеціальний посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі регулярно відвідує табори біженців у всьому світі. Цього разу зірка вирушила до Венесуели, де зустрілась з мігрантами та президентом Колумбії Іваном Дуке.

Відомо, що спершу Анджеліна Джолі побувала у таборі біженців міста Ріохаче, який розташований на межі між Колумбією та Венесуелою. Саме там акторка та представниця ООН поспілкувалась з людьми, які постраждали від економічної і гуманітарної кризи в країні.

Читайте також: Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта готується до зміни статі, – ЗМІ

На зустріч вона прийшла у коричневій міді-сукні зі шлейфом. Волосся Анджеліна Джолі зібрала у пучок, що додало її образу буденності. Окрім цього, акторка відмовилась від будь-яких прикрас та підборів, надавши перевагу зручному взуттю. 

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Getty Images

Після того, як Анджеліна Джолі оцінила ситуацію, вона вирушила на зустріч з президентом Колумбії Іваном Дуке. Під час бесіди акторка наголосила, що понад 20 тисяч дітей залишились без громадянства. Вона закликала очільника країни допомогти вирішити цю проблему і обговорила алгоритм надання фінансової допоимоги. 

Ми погодилися з необхідністю того, щоб міжнародне співтовариство надало підтримку Колумбії, Перу і Еквадору, які несуть основний тягар цієї кризи,
– зазначила Анджеліна Джолі. 

Варто зазначити. що на зустріч з президентом акторка прийшла у світлій сукні, яку прикрасила шаллю. 


Анджеліна Джолі відвідала табір біженців / Getty Images

blog_ava
Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
сьогодні
3166
Теги: Венесуела LifeStyle Новини LifeStyle Анджеліна Джолі Голлівуд біженці Колумбія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні 11:21 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 26577
Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
9 червня 14:40 Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
Михайло Гема 264
Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем
9 червня 13:58 Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем
Марта Вересюк 1759
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
9 червня 11:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
3079
Наталі Портман – 38! Топ-5 причин закохатися в оскароносну акторку
9 червня 10:25 Наталі Портман – 38! Топ-5 причин закохатися в оскароносну акторку
Юлія Турелик 1669
Новини
Більше новин
Залиште відгук