Анджеліна Джолі побувала у таборі біженців Венесуели: промовисті фото

Голлівудська акторка та спеціальний посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі регулярно відвідує табори біженців у всьому світі. Цього разу зірка вирушила до Венесуели, де зустрілась з мігрантами та президентом Колумбії Іваном Дуке.

Відомо, що спершу Анджеліна Джолі побувала у таборі біженців міста Ріохаче, який розташований на межі між Колумбією та Венесуелою. Саме там акторка та представниця ООН поспілкувалась з людьми, які постраждали від економічної і гуманітарної кризи в країні.

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На зустріч вона прийшла у коричневій міді-сукні зі шлейфом. Волосся Анджеліна Джолі зібрала у пучок, що додало її образу буденності. Окрім цього, акторка відмовилась від будь-яких прикрас та підборів, надавши перевагу зручному взуттю.



Анджеліна Джолі / Getty Images

Після того, як Анджеліна Джолі оцінила ситуацію, вона вирушила на зустріч з президентом Колумбії Іваном Дуке. Під час бесіди акторка наголосила, що понад 20 тисяч дітей залишились без громадянства. Вона закликала очільника країни допомогти вирішити цю проблему і обговорила алгоритм надання фінансової допоимоги.

Ми погодилися з необхідністю того, щоб міжнародне співтовариство надало підтримку Колумбії, Перу і Еквадору, які несуть основний тягар цієї кризи,

– зазначила Анджеліна Джолі.

Варто зазначити. що на зустріч з президентом акторка прийшла у світлій сукні, яку прикрасила шаллю.



Анджеліна Джолі відвідала табір біженців / Getty Images