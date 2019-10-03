Анджеліна Джолі повністю роздягнулася для глянцю: гаряче фото

З того часу, як Анджеліна Джолі оговталася від розставання з Бредом Піттом і повернулася до світського життя минув майже рік. Вона часто з’являється на масштабних подіях і з задоволенням позує перед папараці. Проте на відверту фотосесію від 44-річної зірки Голлівуду не чекав ніхто.

Анджеліна Джолі стала справжньою зіркою цієї осені. Незабаром на великий екран вийде друга частина фільму "Малефісента", з нагоди якої голлівудська зірка здійснила чимало ефектних виходів. Її ім'я вже давно не зникає із заголовків ЗМІ. Однак справжньою ягідкою на торті стала її еротична фотосесія для обкладинки глянцю.

Читайте також: Анджеліна Джолі приголомшила розкішною появою на прем'єрі фільму "Малефісента 2" разом з дітьми

Анонс лицевої сторінки журналу Madame Figaro з Анджеліною Джолі в мережі опублікував редактор видання Річард Джаноріо. На фото зірка "Чаклунки" постала повністю оголеною, лежачи у наповненій ванній. Завдяки блакитному кольору води голлівудська знаменитість прикрила інтимні частини тіла, проте знімок від того менш еротичним не став. Що цікаво, востаннє актриса знімалася в пікантній фотосесії за часів зйомок фільмів "Лари Крофт", а це майже 20 років тому.

Також на сайті видання Madame Figaro з'явилися інші кадри з фотосесії, на яких вона постала в не менш звабливих образах.