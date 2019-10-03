Анджеліна Джолі повністю роздягнулася для глянцю: гаряче фото

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram / @angelinajolieofficial

З того часу, як Анджеліна Джолі оговталася від розставання з Бредом Піттом і повернулася до світського життя минув майже рік. Вона часто з’являється на масштабних подіях і з задоволенням позує перед папараці. Проте на відверту фотосесію від 44-річної зірки Голлівуду не чекав ніхто.

Анджеліна Джолі стала справжньою зіркою цієї осені. Незабаром на великий екран вийде друга частина фільму "Малефісента", з нагоди якої голлівудська зірка здійснила чимало ефектних виходів. Її ім'я вже давно не зникає із заголовків ЗМІ. Однак справжньою ягідкою на торті стала її еротична фотосесія для обкладинки глянцю.

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Анонс лицевої сторінки журналу Madame Figaro з Анджеліною Джолі в мережі опублікував редактор видання Річард Джаноріо. На фото зірка "Чаклунки" постала повністю оголеною, лежачи у наповненій ванній. Завдяки блакитному кольору води голлівудська знаменитість прикрила інтимні частини тіла, проте знімок від того менш еротичним не став. Що цікаво, востаннє актриса знімалася в пікантній фотосесії за часів зйомок фільмів "Лари Крофт", а це майже 20 років тому.

Також на сайті видання Madame Figaro з'явилися інші кадри з фотосесії, на яких вона постала в не менш звабливих образах.

 

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Теги: LifeStyle Еротика Анджеліна Джолі Голлівуд
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