Анджеліна Джолі приголомшила розкішною появою на прем'єрі фільму "Малефісента 2" разом з дітьми

Фанати голлівудської акторки затримали дихання – у жовтні на великий екран вийде друга частина фільму "Чаклунка" з Анджеліною Джолі в головних ролях. Так, з нагоди прем'єри зірка вирушила у промо-тур. Напередодні, 30 вересня, вона з'явилася на показі картини у приголомшливому вечірньому образі та в оточенні своїх дітей.

Поки в мережі ширяться чутки, що Анджеліна Джолі мріє всиновити сьому дитину, вона здійснює ефектні виходи зі своїми п'ятьма нащадками. Напередодні, 30 вересня, у Лос-Анджелесі відбувся допрем'єрний показ фільму "Чаклунка: Повелителька темряви", на якому вона стала головною зіркою вечора.

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Образ 44-річної Джолі, який вона засвітила на червоній доріжці, мало чим відрізнявся від образу персонажа, якого вона грає. Струнка та красива актриса одягнула блискучу вечірню сукню з ефектним розрізом на нозі від Atelier Versace. Фасон плаття з відкритою спиною та оголеним плечем дозволив їй похизуватися своїми татуюваннями. Цікавою деталлю її вбрання стала брошка біля стегна у вигляді скорпіона. Волосся Анджеліна Джолі зібрала в акуратний об'ємний пучок, таким чином підкресливши свої виразні вилиці.



Головна чаклунка з фільму "Малефісента" на прем'єрі другої частини / Instagram / @gqitalia

Поруч з нею на кількох кадрах постали п'ятеро її дітей. Підтримати зіркову матусю на масштабній прем'єрі сиквелу прийшла Пакс, Захара, Шайло, Нокс, а також Вів’єн Джолі-Пітт. Знаменита сім'я прийшла до кінотеатру у чудовому настрої.



Анджеліна Джолі з дітьми на прем'єрі фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" / Getty Images